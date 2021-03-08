Grammy heyecanında geri sayım: Sahneye yıldız yağacak

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy’de detaylar ortaya çıkmaya başladı. 14 Mart’ta sahiplerini bulacak ödül töreninde sahneye çıkacak isimler netleşti.

ABD’li CBS kanalında yayınlanacak ve Trevor Noah’ın sunumuyla gerçekleşecek törende, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles ve Taylor Swift gibi isimler sahne alacak.

SEYİRCİ ALINMAYACAK



Bu isimler arasında Dua Lipa, Roddy Ricch ve Taylor Swift’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Üç şarkıcı da sahneye çıkmanın yanı sıra 6’şar dalda aday olarak büyük bir heyecan yaşayacak.

Sınırlı sayıda medya katılımının sağlanacağı tören Los Angeles Kongre Merkezi’nde yapılacak. Performansların canlı mı yoksa bant kaydı mı olacağı ise belirsizliğini koruyor.