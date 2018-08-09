Greenpeace’den dikkat çeken Alpu raporu

Eskişehir’in verimli tarım arazilerine yapılmak istenen Alpu Kömürlü Termik Santrali 15 Ağustos’ta ihaleye çıkıyor. Greenpeace Akdeniz’in hazırladığı rapora göre kamu şirketi olan Elektrik Üretim AŞ.’nin (EÜAŞ) ihaleyi kazanacak şirkete vereceği 1 yıllık alım garantisi bedeli ile 257 okul ya da 11 hastane yapılabilir.

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Eskişehir Tepebaşı ilçesi sınırlarında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından “Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi ile Kül Düzenli Depolama Tesisi” projesinin 3 kez ertelenen ihalesi önümüzdeki hafta yapılacak. Tepkilere neden olan proje için Toprak Koruma Kurulu, termik santralin kurulmak istendiği araziyi, Ocak 2018'de “tarım alanı” statüsünden çıkarmıştı. Proje için mart ayında verilen “ÇED Olumlu” kararına karşı Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Eskişehirliler, iptal davası açtı.

1.9 MİLYARLIK ALIM GARANTİSİ

İhaleye günler kala Greenpeace Akdeniz, santrali yapacak şirkete verilecek bir yıllık alım garantisi bedeli ile kömürlü termik santral yerine kamu kaynakları ile neler yapılabileceği hesaplandı.

“Eskişehir'de termik santral neye mal olacak?” isimli raporda kullanılan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı finans modelleme çalışması sonuçlarına göre, Eskişehir Alpu Termik Santrali'ni yapacak şirkete verilecek bir yıllık alım garantisi bedeli 1 milyar 987 milyon 12 bin 653 TL. Bu tutar, Eskişehir ilinin toplam vergi gelirinin yüzde 79'una denk geliyor. Greenpeace Akdeniz Projeler Hukuk Danışmanı Avukat Deniz Bayram, “Eskişehir'de yapılmak istenen termik santral, hava kirliliği kaynaklı hastalık ve erken ölümler ile tarım arazilerinin yok edilmesine neden olacak. Hazırladığımız bu raporda, santrale harcanacak vergilerimizle oluşan kamu kaynaklarıyla, eğitim, sağlık gibi alanlarda hayatımızda ne gibi iyileştirmeler yapılabileceğini ortaya koyduk. Amacımız, kömürlü termik santral projelerini yürüten kamu şirketi EÜAŞ'a bir çağrıda bulunmak: Kamu kaynakları ölüm değil yaşam için harcansın” dedi.

ASGARİ ÜCRET ARTABİLİR, ÖĞRETMENLER ATANABİLİR

Greenpeace Akdeniz'in raporuna göre kamusal kaynaklardan karşılanacak olan EÜAŞ'ın 1 yıllık alım garantisi bedeli ile şunlar yapılabilir:

“Açlık sınırındaki tek maaşlı 4 kişilik 1.143.275 ailenin bir aylık maaşı sağlanabilir. Mevcut net asgari ücret 1.603,12 TL’den 1.845,22 TL'ye yükseltilebilir. 103.289 asgari ücretli çalışanın 1 yıllık ücreti karşılanabilir. Atama bekleyen 430 bin öğretmenin 43 bininin 1 yıllık maaşı karşılanabilir. Santrala sağlanması beklenen 15 yıllık alım garantisi süresince tüm öğretmenler 10 yıl içerisinde atanabilir. 11 adet 700 yataklı hastane veya 257 adet temel eğitim okulu yapılabilir. 98 adet ibadethane (1.500 kişi kapasiteli) yapılabilir. 14 adet opera binası yapılabilir. Yılda 563,69 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulabilir. TÜBİTAK, bilim insanlarına verdiği desteği 24,44 kat artırabilir.”

Rapora göre, Alpu Termik Santrali ihalesinin dolar kuru üzerinden yapılması halinde, beklenen garanti süresi olan 15 yıl boyunca, EÜAŞ'ın kur dalgalanmalarından doğabilecek zararı kötümser senaryoya göre, 4.786.526.356 TL, iyimser senaryoya göre ise 505.054.621 TL olabilir.