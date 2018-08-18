Grip hakkında bilinmesi gereken her şey

Grip aşısı ne zaman yapılmalıdır?
Mevsimsel değişiklikler olduğu için grip mevsiminin hemen başında, gribe yakalanmadan aşı olunması tavsiye edilir. Grip salgını günümüzde daha geç başladığı ve mayıs sonlarına kadar devam ettiği için ekim ayı sonu ve kasım ayı başı aşılama için idealdir. Aşının koruyucu etkisi 6 ay kadar devam eder. Grip aşısı yüzde 70-90 oranında koruyucudur ve her yıl yapılmalıdır. Aşı yapıldıktan 10-20 gün sonra bağışıklık sağlanır. Ancak yine de yüzde 100 korunma söz konusu değildir.
Hangi belirtilerle ortaya çıkar?
Grip, özellikle kış aylarında öksürme ve hapşırma ile diğer insanlara bulaşan bir viral hastalıktır. Grip virüsünün A, B ve C olmak üzere 3 ana tipi; çok sayıda alt tipi mevcuttur. A ve B tipleri insanlarda grip hastalığına neden olur. Grip hastalığında titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, kulak ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıkar.
Soğuk algınlığından farkı nedir?
Grip ve soğuk algınlığı etken virüsleri ve yol açtığı şikayetler bakımından farklı hastalıklardır. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı sık iken, soğuk algınlığında (nezle) yüksek ateş yoktur, belirgin bir burun akıntısı mevcuttur. Bazen gripte de burun akıntısı ve boğaz ağrısı olabilir fakat geri plandadır. Grip kişiyi çok zorlarken, soğuk algınlığında genel durum iyidir.
Bitki çayları ve vitamin korur mu?
Antibiyotik gribal infeksiyonlar da asla kullanılmamalıdır. Bitki çaylarının, C vitamininin ve diğer özel besinlerin herhangi bir olumlu etkisi söz konusu değildir. Bağışıklık sistemini takviye etmek için organik, taze sebze ve meyveleri bol tüketmek, öğün atlamamak önemlidir. Mevsim dışı sebze ve meyve tüketilmemelidir.
Grip aşısı kimlere yapılmamalıdır?
AŞIDAN sonra ortalama iki haftalık bir sürede etki ortaya çıkar. Geçen grip mevsiminde en sık hastalık yapmış olan 3 grip virüsü Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanır ve buna yönelik aşı geliştirilir. Aşı sadece 3 virüs tipine karşı etkilidir. Ateşli hastalığı olanlar, yumurta alerjisi olanlar, 6 aydan küçük bebeklere aşı önerilmemektedir.
Kimler risk altında?
65 yaş üzerindeki kişiler, bakım ve huzur evlerinde kalanlar, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetersizliği, nörolojik hastalık, böbrek hastalığı, kanser, kanser tedavisi olanlar, diyabet hastaları) çocuklar, hamileler ve sağlık personeli riskli gruplardır.
Nasıl bulaşır?
Tokalaşma, başkasının eşyasına (bardak, elbise, ev eşyası) dokunma gibi durumlarda virüs hemen başka bir geçiş yolu bulur. Soğuk algınlığına yakalanan bir kişi insanların bulunduğu ortamlarda virüsü yayabilir.
Korunma yolları nelerdir?
Aşı dışında hijyen koşullara dikkat edilmesi çok önemlidir. Gripli kişi mutlaka evde istirahat etmelidir. Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır.
Gripli kişilerden mümkün olduğunca uzak durulmalı, gripli kişi ile aynı ortam paylaşılıyorsa eller sık sık sabunlu su ile yıkanmalıdır.
Aşının içinde sağlığa zararlı bileşikler olduğu doğru mudur?
Aşıda fenol, formaldehit, alüminyum, streptomisin ve tiyomersol gibi bileşikler bulunabilmektedir. Özellikler tiyomersol, aşıyı diğer bakteriler ve mikroorganizmalardan koruyucu eser cıva içerikli bir koruyucu maddedir. Bu bileşik sıklıkla suçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF aşıların yararlı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını; içeriği açısından da bilimsel olarak kanıtlanmamış, spekülatif iddialara bağlı kaygıların aşılama programlarını aksatmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Grip virüsleri sık sık kılık değiştirdiği için tam bağışıklık sağlanamayan en sık salgın enfeksiyon hastalığıdır. Her yıl dünyada 10-20 kişiden birini etkiler, özellikle risk grubundakileri.
Gebeler ne yapmalı?
Gebelerde grip daha ağır seyreder. Gebeliğin son 3 ayı ve doğum sonrası ilk ay en riskli dönemdir. Gebelik esnasında grip geçirmek erken doğuma, düşüğe ve bebekte bazı doğumsal anomalilere yol açabilir. Gebelik planlayan, gebe ve lohusa kadınlar grip mevsiminden önce aşılanmalı.