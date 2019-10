Grip kalp krizini tetikliyor

Kanada Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan çalışmayla ilk defa influenza enfeksiyonu ile kalp krizi oranlarındaki artış arasında doğrudan bir ilişki olduğu açıklandı. The New England Journal of Medicine adlı tıbbi araştırma dergisinde yayımlanan bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre grip kalp krizi riskini artırıyor. İnfluenza enfeksiyonlarının zirve yaptığı mevsimlerde, kalp krizi oranları ve kalp krizine bağlı ölümler artış gösteriyor. Bunun daha önce yapılan pek çok epidemiyolojik çalışmayla da ortaya konulduğu belirtiliyor.

SALGINLAR UZUN SÜRÜYOR

Yıllık influenza oranları her yıl artış gösteriyor. Özellikle küresel ısınmaya bağlı mevsimsel değişiklikler nedeniyle salgınlarla daha uzun süre karşılaşılabiliyor. Gribin etkileri mevsime veya yıla göre de değişiklik gösteriyor. Hangi virüsün yaygın olduğu, ne kadar aşı yapıldığı, aşının ne zaman yapıldığı, aşının virüsle ne kadar uyum sağladığı gribin etkisinde rol oynuyor.

KİMLER AĞIR GEÇİRİYOR?

Bazı kişiler grip olduklarında daha ağır geçirirken; bu grupta özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olan kişiler yer alıyor. Grip enfeksiyonu zatürre, kulak enfeksiyonları, sinüzit ve kronik hastalıkların kötüleşmesine de yol açabiliyor. Özellikle 65 yaş üstü, diyabetik ve kronik solunum yolu hastalığı olan bireyler risk altında bulunuyor. Gripten korunmak için risk altında olan bireylerin aşılanması ve sık el yıkama gibi hijyen önlemlerine uyması çok önemli.

NASIL BULAŞIYOR?

Gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve hastalar öksürürken, burunlarını çekerken veya konuşurken oluşan damlacıklarla hastalığı bulaştırabiliyor. Grip virüsü, hasta olan kişinin solunum sıvılarıyla kirlenmiş yüzey ya da objelere dokunduktan sonra ellerini ağzına, burnuna, gözlerine götüren kişilere de bulaşabiliyor. Hastalığın 1 gün öncesinden 5-7 güne kadar bulaşıcılığının devam ettiğini unutmayın.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

– Bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı.

– Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalı.

– Hasta olduğu bilinen kişilerle yakın temasta bulunulmamalı.

– Eller sık sık yıkanmalı.

– Hastayken kullanılan mendiller ortada bırakılmamalı.

– Kronik hastalığı olanlar ve 6 yaşından büyük çocuklar mutlaka grip aşısı yaptırmalı.