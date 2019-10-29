Grip olduğunu sandı, uyanamadı

İngiltere'nin Wigan kentinde doğup büyüyen Alisha Bartolini, 2014 yılında grip olduğunu düşünerek dinlenmek için yatağına yattı ama bir daha hiç uyanamadı. Korkunç gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Alisha Bartolini, liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Liverpool’a gitmişti. Liverpool Hope Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi eğitimi almaya başlayan 18 yaşındaki Bartolini, yaşıtları gibi geç saatlere kadar ders çalışarak beslenmesini ihmal etti. Arkadaşlarıyla hafta sonu eğlencelerinden geri kalmak istemeyen genç kız, bir gün grip benzeri belirtiler göstermeye başladı.

Cadılar Bayramı’nı kutlamak üzere kostümlerini giyip dışarı çıkan Bartolini, gecenin sonunda kendisini bir hayli yorgun hissederek yatağına gidip dinlenmeye karar verdi. Fakat genç kız bir daha uyanamadı. Alisha’nın nezle ya da grip değil, menenjit olduğu ortaya çıktı. Alisha Bertolini’nin bu öyküsü beş yıl önceye, 2014 yılına dayanıyor. Genç yaşta hayatını kaybeden kızın annesi Michaela ise kızının yokluğunun yasını hala tutuyor. Anne Michaela, kendisini gençleri menenjitten korunmaları için aşı yaptırmaları konusunda motive etmeye adamış.

Kızının başına gelen şeylerin başkalarının da başına gemesini önlemek isteyen Michaela, kampanyalar düzenleyerek gençleri menenjit hakkında bilinçlendirmeye çalışıyor. Liverpool Echo gazetesine yaptığı açıklamalarda kızının hastalık belirtilerini şu sözlerle anlattı: “Grip ya da nezle belirtileri gibiydi. Kendisini halsiz hissettiğini söyledi, akşamdan kalma olduğunu düşünüyordu. Baş ağrısı ve hafif mide bulantısı vardı”

Kızının hafif ateşi olduğunu söyleyen Michaela, arkdaşlarının da ailesinin de menenjitten şüphelenmediklerini belirtti. Menenjitin bebekler ve küçük çocuklarla ilişkilendirildiğini söyleyen Michaela, kızının kahkahasını tekrar duyabilmek için her şeyi yapabileceğini söyledi. Acılı anne şimdilerde menenjit aşısının en az yaygın olduğu Liverpool’da hastalık ile ilgili kampanyalar yürütüyor.