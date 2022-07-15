Gübre masrafı yok, 4 gün susuz kalabiliyor! Kilosu 100 liradan satılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yetiştirilen ejder meyvesine talep her geçen gün artıyor. Susuzluğa dayanıklılığı, gübre masrafı olmaması gibi sebeplerle yetiştirme sürecinde de üreticinin yüzünü güldüren tropikal meyvenin kilosu 100 liradan satılıyor.

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Türkiye’nin sebze deposu olarak bilinen Antalya’da tropikal meyve üretimi de gün geçtikçe artarak devam ediyor. Son yıllarda çok fazla miktarda üretilmeye başlayan tropikal meyveler, üreticiye çok iyi kazançlar sağlıyor.

Aksu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde iki dekar alanda ejder meyvesi yetiştiren Güllü Gürler, bu sene meyvelerine talebin oteller ve marketlerden geldiğini söyledi.

“TEMMUZ AYINDA 4 GÜN SUSUZ KALABİLİYOR”

Güllü Gürler, meyvenin yetişme sürecini şöyle anlattı:

“Ejder meyvesi çok yıllıklı bir bitki. Serada her sene yenilenen solarizasyon, mazot, gübre masraflarına gerek yok. Çok fazla toprak gübresi istemeyen, tamamen organik beslemeye dayanıklı bir bitki. İlk iki sene ürün vermiyor. Üçüncü sene ürün almaya başlıyorsunuz. Susuzluğa da dayanıyor. Kış döneminde 20 gün su vermediğimiz zaman oldu. Temmuz ayındayız 4 gün susuz kalabiliyor. Kışın 6 ay durağan zamanı var. Çok fazla işçilik istemiyor.

“Gece çiçekleri açıyor ve tozlandırma yapıyoruz. Bu işlemi yurt dışında yarasalar yapıyormuş. İklimlendirme çok önemli. Serada nemi, havası, sıcaklığı çok önemli. 35-38 arasında bir sıcaklıkta kalmak istiyor. Sera üzerine gölge tozu ve tül çok önemli.”

“BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLDUĞU İÇİN EKTİM”

Ejder meyvesi yetiştirmek isteyen üreticilere tavsiyelerde de bulunan Gürler, “Üreticilerimiz alacak oldukları fide çeşitlerini çok iyi araştırsın. Benim meyvelerim karışık çıktı. Bazı meyveler kendisini tozlayabiliyorken bazıları kısır çıkabiliyor. Önerir misiniz derseniz, tabii ki öneririm. Bağışıklığa çok iyi gelen bir meyve olduğu ifade ediliyor. Günde bir meyvenin yarısının yenmesi öneriliyor. Şeker oranı yüksek olmadığı için şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor. Birçok hastalığa şifa olduğu için ektim” dedi.

“RUSYA VE UKRAYNA’YA ÇOK GİDİYORDU”

Beyaz, mor ve kırmızı renkte ejder meyveleri ürettiklerini söyleyen Gürler, “Ağırlıkla kırmızı ejder meyvesi tercih ediliyor. Tozlanma işleminde beyaz çeşit önemli. Beyaz ejder meyvesinin tozunu kırmızı meyvelerimize vererek verim sağlıyoruz. Ürünlerimiz yurt içine satılıyor. Rusya ve Ukrayna’ya çok gidiyordu. Savaştan dolayı gönderemiyoruz. Şimdi oteller ve manavlara satış yapıyoruz. İlk meyvelerimizi adet fiyatı olarak 120 liraya sattık. Şimdi kilosunu 100 liradan satıyoruz. Sezon sonunda 10 ton üzerinde meyve almayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. (İHA)