Guinness rekoru kıran telefon koleksiyonu

Koleksiyoner Ekrem Karagüdekoğluna ait 2 bin 779 telefondan oluşan dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu, Guinness Rekorlar Kitabının rekorunu kırmıştı. Şimdi de 3 bin 414 telefon ile yeniden rekora koşan Karagüdekoğlu, koleksiyonunu sergiliyor.

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Cep telefonu teknik servis sahibi ve teknisyen Ekrem Karagüdekoğlu, geçmişten günümüze satamadığı telefonları koleksiyon haline getirme kararı verdi. Yıllardır biriktirdiği, 2 bin 779 telefondan oluşan koleksiyonu ile 2021 yılında Guinness Rekorlar Kitabının rekorunu kıran Karagüdekoğlu, şimdi de 3 bin 414 telefon ile rekora koşuyor.

Bir kez daha rekor kırmak üzere yola çıkan Karagüdekoğlu, 14-17 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen MOBISAD-IMEX Fuarında telefon koleksiyonunu sergiliyor.

ACUN ILICALI VE AZİZ YILDIRIMIN TELEFONLARI

Koleksiyondaki en eski telefonlar ise 1985-1990dan kalma. Ayrıca Acun Ilıcalının kullandığı 3 bin 200 dolarlık eski şahsi telefonu da bu koleksiyonda yer alıyor. 2000’li yılların başına ait, Aziz Yıldırım’ın kullandığı ama şahsi olmayan, Fenerbahçe için üretilmiş telefon da sergide yerini alıyor.

MÜZE AÇMAK İSTİYOR

Koleksiyonuna fuara gelenler tarafından yoğun ilgi olduğunu belirten Ekrem Karagüdekoğlu, “1997’den beri cep telefonu teknik servisiyim. Zamanla satamadığım telefonlar oldu. Bunlar çoğalınca da bunu bir dünya rekoruyla taçlandırarak ülkemize bir ödül de ben kazandırayım dedim. Böylece bir Guiness rekorumuz oldu. Bu ilk sergim oluyor. İnşallah bunu bir müze olarak taçlandırmayı da hedefliyorum” dedi.

Telefonların hepsinin kendisi için özel olduğunu belirten Karagüdekoğlu, “Örneğin koleksiyonumun içinde İtalya’dan aldığım telefon var. İtalya’dan aldığım telefonun sahibine dedim ki bana şöyle bir telefon lazım. O da Japonya’daki arkadaşına haber veriyor. Japonya’daki arkadaşı ihaleye giriyor ve telefonu alıyor. Oradan telefon Almanya’ya gidiyor. İtalya’ya gidiyor. İtalya’dan, Almanya’daki arkadaşıma gidiyor. Sonunda da Manisa’daki arkadaşımı alıp telefonu buraya getiriyor. Yani buraya gelebilmek için öyle uzun yolculuk yapmış telefon var” şeklinde konuştu.