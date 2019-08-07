Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’ne ait Regent Crescent Sarayı’nın yüzü oldu

Yaşamını Londra'da sürdüren ve Sen Anlat Karadeniz dizisi için Londra-Trabzon arasında mekik dokuyan Gülper Özdemir, Londra'da bulunan ve Kraliyet Ailesi’ne ait olan Regent Crescent Sarayı’nın reklam yüzü oldu. Yönetmenliğini Jeremy Groman'ın yaptığı ve çekimlerin 3 gün sürdüğü sarayın reklam filmi Londra'da yayınlanacak.

Regent Crescent Sarayı, 18. Yüzyılında mimar John Nash tarafından yapılmış. Saray, zamanında Prens Regent ve daha sonra King George IV.'a ev sahipliği yapmış.

