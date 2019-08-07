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Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’ne ait Regent Crescent Sarayı’nın yüzü oldu
Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’ne ait Regent Crescent Sarayı’nın yüzü oldu
Oyuncu Gülper Özdemir Londra’da bulunan ve Kraliyet Ailesi'ne ait olan Regent Crescent Sarayı'nın reklam yüzü oldu.
Yaşam 7 Ağustos 2019 - 15:49

Yaşamını Londra'da sürdüren ve Sen Anlat Karadeniz dizisi için Londra-Trabzon arasında mekik dokuyan Gülper Özdemir, Londra'da bulunan ve Kraliyet Ailesi’ne ait olan Regent Crescent Sarayı’nın reklam yüzü oldu. Yönetmenliğini Jeremy Groman'ın yaptığı ve çekimlerin 3 gün sürdüğü sarayın reklam filmi Londra'da yayınlanacak.
Regent Crescent Sarayı, 18. Yüzyılında mimar John Nash tarafından yapılmış. Saray, zamanında Prens Regent ve daha sonra King George IV.'a ev sahipliği yapmış.

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