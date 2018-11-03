Gülsüm Nine: Kadınlar güzelleşmek için çok para harcıyor

Aydın'ın Çile İlçesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Güsüm Öztürk, yaşına yenilmiyor. Hala çalıştığını belirten Gülsüm Nine, günümüzün sağlıklı ve güzel olmak için yapılan harcamaları eleştirdi: Onlar para harcayarak sağlıklı olamaya çalışıyor, ben para kazanarak sağlığımı korumaya çalışıyorum. Aradaki fark çok açık.

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Türkiye'de insanların en uzun yaşadığı şehirlerin başında gelen Aydın'da bilinçli kişiler uzun ve sağlıklı yaşayabilmek için toprakla irtibatını kesmiyor. Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Kırsal Hallaçlar Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Gülsüm Öztürk, bizzat kendi yetiştirdiği ürünlerle beslendiğini ve bir yandan üretmeye çalışırken diğer yandan da sağlığını kazandığını söyledi.

Köyde ve civar yerleşim yerlerinde çok az yaşıtı kaldığı için günlerini tarla ve bahçelerde geçirdiğini belirten 82 yaşındaki Gülsüm Öztürk, şehir merkezlerindeki yaşıtları daha huzurlu yaşamak için huzur evlerinde yer ararken kendisi huzur ve sağlığı toprakla iştigal etmekte bulduğunu söyledi. Tarlasında yetiştirdiği börülce, fasulye, domates ve çeşitli sebzeleri satarak insanların doğal gıdaya ulaşmasına yardımcı olduğunu hem de kendi çapında üretim yaparak ekonomik krizle mücadele ettiğini belirten 82 yaşındaki Gülsüm Nine, sağlık için çalışmanın şart olduğunu belirtti.

“GÜZELLEŞMEK İÇİN BEYHUDE ÇABA İÇİNDELER”

Bugün hiçbir uğraşı olmayıp güzel görünmek için binlerce lira para harcayıp güzellik malzemesi ürün alan ve spor salonlarında vakit geçirenlere seslenen Gülsüm Öztürk, “Onlar para harcayarak sağlıklı olamaya çalışıyor, ben para kazanarak sağlığımı korumaya çalışıyorum. Aradaki fark çok açık. Özellikle şehirlerde günümüz kadınları güzelleşmek için çok masraf yapıyor. Yine de çalışmayanlar belli bir yaştan sonra kuruyup kalıyor” diyerek herkesi çalışarak daha sağlıklı yaşamaya çağırdı.

İHA