Gümüşhane’de son köstere taşı ustası zamana direniyor

Esenyurt köyünde 100 yıldan fazla bir süredir köstere taşı çıkarılan ocaklarda yıllardır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp ekmek parası kazanan, 2 çocuğunu büyüten Memişoğlu mesleğinin son ustası.

Bir zamanlar köyde bu işi yapan 150’nin üzerinde ustanın bulunduğu ocağa şimdilerde tek başına giden 53 yaşındaki Memişoğlu, balta, bıçak, nacak gibi kesici aletleri bilemeye yarayan köstere taşını çıkarmak önce toprak yüzeyi kazıyor.

Makineye geçmeden önce çiviler yardımıyla çıkardıkları taşları şimdilerde karot makinesiyle kesen Memişoğlu, kesim işi bittikten sonra eline aldığı balyozla vurarak taşları yerinden çıkarıyor.

Her birin ortalama ağırlığı 50 kilogram olan taşları aracına yükleyip köyündeki atölyesine götüren Memişoğlu, burada belirlenen genişlikte yeniden kestiği taşın gönyesini ayarlayıp ortasını delerek kullanıma hazır hale getiriyor.

“ÇOK ZAHMETLİ AMA YİNE DE YAPIYORUZ”

Memişoğlu, “Tek başıma bu işi götürüyorum. Son usta benim. 150 kişinin yüzde sekseni gitti, yüzde yirmisi var, birkaç kişi de bıraktı en son usta benim. 2 çocuğum var onları da okuttum ikisi de memur. Kazancımı tamamen bu taşla sağladım. Bu taş iyi bileme yapar. Pazarlamasını genelde Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki illerimize gönderiyoruz. Balta, bıçak, nacak gibi kesici aletleri biler bu taş” dedi.

Makineleşmeden önce taşın üstünü kazma kürekle açıp hafriyatını aldıktan sonra taştaki katlara göre çivileri dizip onlara 1-2 saat balyozla vurup kestiklerini, taşı aldıktan sonra burada terbiyelerini yapıp hayvanlara yükleyip köye götürdüklerini anlatan Memişoğlu, “Karot makinesiyle kesip, alttan çivisini koyup alıp arabaya yüklüyoruz. Buradan alıp 7 kilometre uzaklıktaki köye götürüyorum. Oradaki makineyle tesviyesini, tornasını yapıp hazır hale getirip satıyorum. Çok zahmetli ama yine de yapıyoruz” diye konuştu.

“TALEP BİTME NOKTASINA GELDİ”

Baba mesleği olan köstere taşına talebin bitme noktasına geldiğini aktaran Memişoğlu, “Bir günde 200 kilogram üzerinde taş çıkarıyoruz. Bu çıkan taşı da terbiye edince 100 kilograma düşer. Bir ustanın günde yapabileceği 100 kilo taş. Bunun fazlası mümkün değil. Kimse yapamaz. Baba mesleğimdir. Babam 60 sene bu işle uğraştı ben de ondan öğrendim. Bu zamana kadar getirdik. Bundan sonra da ben bırakırsam kapandı” ifadelerini kullandı. (DHA)