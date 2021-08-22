Gümüşlük Festivali başlıyor

Bodrum 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali yerli ve yabancı müzisyenleri sevenleriyle buluşturacak. Festival 11 Eylül günü sona erecek.

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■ Cem Yıldırım

Bodrum ve çevresinde meydana gelen, binlerce hektar orman alanının kül olmasına neden olan büyük yangının yaraları sarılmaya çalışılırken, Bodrum 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali de bu hüzne ortak olacak. Bosfor Turizm ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği sponsorluğunda düzenlenen festivale Bodrum Belediyesi de destek olacak.

Festivalde yarın Hollanda'dan Trio Reijseger Fraanje Sylla topluluğu sahne alırken, 23 Ağustos günü de İsrail'den Maya Belsitzman & Matan Ephrat Duo viyolonsel gösterimi sunulacak.

24 Ağustos'ta ise ünlü sanatçı Gülsin Onay, Zefirya Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. İlerleyen günlerde ise Trio Likya, Hakan Başar Caz Trio, El Ele Müzik Senfoni Orkestrası, İlyun Burkev Piyano gösterimi, Naz İrem Türkmen keman resitali ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Nova Trio ve Alman DJ Lakuti de sahne alacak. Festival 11 Eylül günü sona erecek.