Gümüşlük’ün şarkıcı köpeği Mobilya’yı zehirlediler

Leman Sam'ın konser verdiği sırada sahneye çıkan ve şarkıya eşlik eden, Gümüşlük'ün sembollerinden olan Mobilya köpek ile 8 arkadaşı kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek katledildi.

Hükümetin seçimlerden önce söz verdiği yeni Hayvan Hakları Yasası beklenirken, Türkiye’deki hayvan katliamlarına bir yenisi daha eklendi… Bodrum’un Gümüşlük mahallesinin sembollerinden olan Mobilya köpek, geçtiğimiz 18 Şubat’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek katledildi.

Gümüşlük halkının çok sevdiği Mobilya köpek, geçtiğimiz yaz Leman Sam’ın konseri sırasında sahneye fırlamış ve sanatçıyla bir şarkı boyunca düet yapmıştı.

Mobilya ve beraberindeki 8 köpek tarım ilacı katılmış tavuk eti verilerek öldürüldü. Mobilya ile konserdeki görüntülerini paylaşan Leman Sam, “Yıkılsın Bodrum, bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler” diyerek tepkisini dile getirdi. Köpek Mobilya’nın sahneye çıktığı isimler arasında Leman Sam, İlhan Erşahin, Peyk grubu, Nükhet Duru gibi müzisyenler bulunuyor. Gümüşlük’te yaşayan müzisyenlerden Jehan Barbur, Bora Duran ve Gözde Öney de üzüntü ve tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.