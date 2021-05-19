Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Günde 100 kilo sebze-meyve tüketiyorlar

Türkiye'nin en büyük, dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 5 tonluk su aygırları, günde 100 kilo meyve ve sebze tüketiyor.

Güncellenme: 12:37, 19/05/2021
Hayat HaberleriYaşam

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde, 5 ton ağırlığında 3 su aygırı da bulunuyor.

Su aygırları, bakıcılığını yapan görevliler tarafından karpuz, patates, elma, marul, ıspanak, brokoli gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile besleniyor.

Yaz aylarında açık, kış aylarında da kapalı barınaklarda yaşayan su aygırları, günlük 100 kilo meyve ve sebze tüketiyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Doğal yaşam parkımızda 3 su aygırımız bulunuyor. Bunlar dev hipopotamlar. 10 yıldır burada yaşam sürdürüyorlar. Su aygırlarının yazlık ve kışlık barınakları var. Su hayvanları olduğu için 3 metrelik havuzları bulunuyor. Derilerinde çatlamalar olmaması için de kışlık havuzlarında ısıtma mevcut. Su aygırlarımız günde 100 kilo meyve sebze tüketiyor. 3 ayda bir diş taşlarının zarar görmesini ve diş çürümesini önlemek için bakım yapıyoruz” dedi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirTam kapanma deniz canlılarına nefes olduTam kapanma deniz canlılarına nefes olduİlginizi Çekebilirİnci kefali sazanlara uçmayı öğrettiİnci kefali sazanlara uçmayı öğretti

 

Akdeniz Üniversitesi Antalya Gaziantep İnci Türkiye Van
Yayınlanma Tarihi:11:43,