Günde 100 kilo sebze-meyve tüketiyorlar

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde, 5 ton ağırlığında 3 su aygırı da bulunuyor.

Su aygırları, bakıcılığını yapan görevliler tarafından karpuz, patates, elma, marul, ıspanak, brokoli gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile besleniyor.

Yaz aylarında açık, kış aylarında da kapalı barınaklarda yaşayan su aygırları, günlük 100 kilo meyve ve sebze tüketiyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Doğal yaşam parkımızda 3 su aygırımız bulunuyor. Bunlar dev hipopotamlar. 10 yıldır burada yaşam sürdürüyorlar. Su aygırlarının yazlık ve kışlık barınakları var. Su hayvanları olduğu için 3 metrelik havuzları bulunuyor. Derilerinde çatlamalar olmaması için de kışlık havuzlarında ısıtma mevcut. Su aygırlarımız günde 100 kilo meyve sebze tüketiyor. 3 ayda bir diş taşlarının zarar görmesini ve diş çürümesini önlemek için bakım yapıyoruz” dedi. (DHA)



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