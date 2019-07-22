Güneş ışınlarından doğru faydalanma yolları

Güneş ışınlarının dünyamız ve sağlığımız için faydalarını saymakla bitmiyor. Ancak bilinçsizce güneş ışınlarına maruz kalmak da ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. İşte güneş ışınlarından doğru faydalanmanın ipuçları...

Güneş ışınlarının zengin bir D vitamini kaynağı olduğunu, kemik gelişimini desteklediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini birçoğumuz biliyoruz. Kış aylarında özlemini sıkça çektiğimiz güneşin nimetlerinden elbette ki bu güzel yaz günlerinde yararlanacağız ama bilinçsizce maruz kalınan güneş ışınları ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Uzm. Dr. Özgür Yürüker özellikle son yıllarda deri kanseri gibi güneşin tetiklediği hastalıklarda artış yaşandığını hatırlatıyor ve bu nedenle bilinçsizce güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmamız gerektiğini belirtiyor.

En etkili savunma silahı: Güneş koruyucuları

Çoğumuz güneş koruyucularının üzerinde yer alan SPF (sun protection factor) yani güneş koruma faktörünün ne anlama geldiğini, hangi koruyucuyu seçeceğini bilmiyor. Güneş koruyucu üzerinde yer alan rakam ne kadar büyükse koruyuculuğu da o kadar etkilidir. Güneş koruyucuları bebeklikten itibaren kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler etkisini hemen göstermez. Bu nedenle güneşe çıkmadan yarım saat önce koruyucu ürününüzü sürmeniz gerekir. Pek çoğumuz güneş koruyucu ürünlerin etki süresine ilişkin yanlış bir bilgiye sahibiz. Sanıldığı gibi güneş koruyucu ürünlerin etkileri gün boyu sürmez, 2-3 saat etkilidir. Bu nedenle gün içinde, denize veya havuza girip çıktıktan sonra mutlaka tekrar sürülmesi gerekir.

Aman dikkat! Gözlüksüz ve şapkasız dolaşmayın

Güneşin zararlı ışınları göz sağlığı için de ciddi sorunlara yol açabilir. Bu etkileri ortadan kaldırmak için ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlayan bir güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterin ve derinin güneşe doğrudan maruz kalmasını önlemek için özellikle saç kaybı olanlar, güneşli havalarda mutlaka şapka kullanmalılar. Güneş ışınlarının en güçlü olduğu saatler 11.00-16.00 arasıdır. Elbette ki sıcak yaz aylarında yüzmek, güneşlenmek, gezmek herkesin hakkı ama bu saatler arasında, özellikle tatil yörelerinde güneş altında uzun süre kalınmaması gerekiyor.

D vitamini desteği almak yerine güneşlenin!

Güneşin zararları olduğu gibi birçok faydası da var. Bunlardan biri de D vitamini… Güneş, vücudumuz için hayati önem taşıyan D vitamininin de en önemli kaynağıdır. Öğlen saatlerinde kol ve bacaklarınıza güneş kremi sürmeden 10 dakika güneşlenin. Böylece ekstra hiçbir şey yapmadan vücudunuz ihtiyacı olan D vitaminini alabilirsiniz. D vitamini sentezi için ultraviyole B ışınları gerekir. Bu ışınlar da yeryüzüne en yoğun olarak öğle saatlerinde ulaşır. Siz de bu saatlerde bahsettiğim şekilde güneşlenirseniz kemik ve bağışıklık sistemimiz için çok önemli olan D vitamini alabilirsiniz…

Güneş ışınlarının kıymetini bilin

Unutmayın, güneş ışınlarını eksikliği ciddi sağlık problemlerine yol açar. Bu nedenledir ki kuzey ülkeleri gibi güneşe hasret bölgelerde kemik hastalıkları, bağışıklık sistemi problemleri, depresyon gibi sağlık problemleri sıkça görülür. Güneş ışınlarından faydalanma konusunda bilinçli olabilirsek hem güneşin zararlı etkilerinden kendimizi koruyabilir hem de daha sağlıklı bir bedene kavuşabiliriz.

