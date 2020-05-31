Güneştekin’den sağlık çalışanlarına büyük destek

Covid -19 salgını ile mücadelede büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından düzenlenen bağış müzayedesi 30 Mayıs’ta internet üzerinden online olarak gerçekleşti. Ahmet Güneştekin’in “Zeus’un Taşıyıcısı” adlı eseri 120 bin lira ile en yüksek bağışı alan eser oldu.

Müzayede sonucunda Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan vekili Fatih Öztürk tarafından alınan eser Bilfen Okulları koleksiyonuna dahil edildi. 60’a yakın sanatçı ve koleksiyonerin eserlerini bağışladığı ve sağlık çalışanları için 750 bin lira bağışın yapıldığı müzayedede gelirin %15’ini Güneştekin’in eseri toplamış oldu ve elde edilen gelir İstanbul Tıp Fakültesi Vakfına bağışlandı.

Artam Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam “Salgın ile mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ön saflarda yer alan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza, müzayedemize katılarak İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağış yapan tüm sanatçılara, koleksiyonerlere ve katılımcılara destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahmet Güneştekin “Zeus'un Taşıyıcısı” 120 bin lira ile en yüksek rakamlı bağış olurken, Devrim Erbil “İstanbul” 70 bin lira, Ekrem Yalçındağ “Contrasts” 44 bin lira, Canan Tolon Dijital Baskı işi 42 bin lira, Ahmet Oran 41 bin lira, Abdurrahman Öztoprak 20 bin lira bağış topladı.

Müzayedeye giren eserler Artam Antik A.Ş. sergi salonlarında görülebilir. www.artam.com adresinden online kataloglara ulaşabilirsiniz.