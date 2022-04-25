Güney Afrika’da donanma, babun terörüne savaş açtı

Güney Afrika’nın en büyük donanma üssü son aylarda tam anlamıyla taarruz altında ama bu sefer düşman bölgeyi adeta işgal altına alan babunlar.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika'nın Simon's Town bölgesindeki donanma üssü ve çevresindeki yerleşimler, büyüyen babun terörü nedeniyle zor günler geçiriyor. Koruma altındaki onlarca babun, donanmanın mutfağına, bölgedeki lokantalara, marketlere ve evlere sürekli saldırılar düzenleyerek yiyecek çalıyor.

Askerler ve bölge halkı babunlara karşı çareyi paintball silahları kullanmakta buldu. Donanma askerleri ve evlerinden çıkamaz hale gelen Simon's Town halkı, paintball silahlarıyla babunlara savaş açtı.

Donanma üssü yakınında yaşayan 75 yaşındaki Robert de Vos, Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada “Yaz ortasında bile pencere açamıyoruz çünkü sabah kalktığınızda bir babun yatağınızda oturuyor olabilir” dedi.

Güney Afrika'da babunlar, yıllar önce öldürülüyor ya da zehirleniyordu ancak yerel yönetim, 15 yıl önce çıkardığı yasayla babunları koruma altına aldı. Babunların yaşam alanlarının giderek azalmasının da bölgede babunların yol açtığı şiddet olaylarını artırdığı söyleniyor.