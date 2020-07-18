Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot seferlerini bekliyor

Avrupa Birliği Konseyi, corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini geçen günlerde açıkladı. Listede, virüsün ortaya çıktığı Çin yer alırken, Türkiye dışarıda bırakıldı. Türkiye’nin listeye dahil edilmemesi nedeniyle Ege Bölgesi’nin turizm kenti Kuşadası ile Yunanistan’ın Samos Adası arasında haftanın 3 günü karşılıklı olarak yapılan feribot seferleri başlayamadı. Bu durum ise başta seyahat acenteleri ile esnafı ekonomik açıdan zor durumda bıraktı.

“EKONOMİK KAYIP YAŞIYORUZ”

Özel bir tur firmasınında genel müdürlük yapan Engin Ersenbil (40) Samos’a düzenlenen feribot seferlerinin kent ekonomisine büyük bir katkı yaptığını belirterek “Pandemi sürecinde nisan ayında başlaması gereken turlarımız ne yazık ki hiç başlamadan sona erdi. 2020 yılı sonuna kadar da bu konuda olumlu bir süreç yaşamayacağız. Nisan- eylül ayları arasında Kuşadası’na günü birlik olarak 90 bin turistin giriş yaptığı feribot seferlerinin yapılamaması sonucunda ciddi ekonomik kayıp yaşıyoruz. Yaşanan bu kayıplar sonucunda bir çok rehber arkadaşımız da işsiz kaldı. Bir an önce bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz” dedi. (DHA)