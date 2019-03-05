Güney Koreliler’in Elimi Bırakma sevgisi

Başrollerinde; Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı, her bölümü merakla beklenen fenomen dizinin mimarları geçtiğimiz gün Güney Kore’nin en büyük televizyon kanalı olan SBS TV yetkilileri ile Türkiye’de bir araya geldi. Yapımcı Süreyya Yaşar Önal, SBS TV Uluslararası İlişkiler Departmanı Genel Müdürü ‘Lee Jeong Hava' ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Sorumlu Müdürü ‘Do Jin Kwon' ile birlikte yeni projeler için harekete geçtiklerinin müjdesini verdi.

Yapımcı Önal duygularını; “Ortak çalışmalar yürüttüğümüz ve yeni projelerimiz için ilk adımlarımızı attığımız, Güney Kore’nin en büyük yayın kuruluşu olan SBS Televizyonu ve Hece Medya yetkililerini ofisimizde ağırladık. Çok mutluyuz” ifadeleri ile dile getirdi. Televizyon kanalı yetkilileri, TRT1’in sevilen dizisi Elimi Bırakma’yı büyük bir beğeni ile takip ettiklerini belirterek, afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.