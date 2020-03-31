Güney Kore’nin virüsü nasıl yendiğini Türk öğrenci anlattı

Güney Kore'de 3 yıldır öğrenci olan Gizem Türkmenoğlu, Güney Kore'nin virüsü yenmeyi nasıl başardıklarını paylaştığı videoda anlattı. Türkmenoğlu, Güney Kore'nin en büyük sırrının şeffaflık olduğunu belirterek, “Günde 2 kez bize rapor verdiler, pozitif vakaları isim vermeden yaşadığı apartmandan, yemek yediği restorana hatta alışveriş ettiği marketten ne aldığına kadar söylediler. Tabi bu noktalar sonradan dezenfekte de ediliyordu“ dedi.

Corona virüsü önemli ölçüde yenmeyi başaran Güney Kore'nin bu başarısı herkes tarafından merak ediliyor. Güney Kore’de 3 yıldır öğrenci olan Gizem Türkmenoğlu, virüsü nasıl yenmeyi başardıklarını paylaştığı videoda anlattı.

“GÜNEY KORE'DE FULL ŞEFFAFLIK VARDI”

Türkmenoğlu, bu süreçte en önemli konunun şeffaflık olduğunu belirterek, “Öncelikle burada full şeffaflık vardı, sabah ve akşam rapor yayınlanıyordu. Güncel hasta sayısının yanında testi pozitif çıkan hastaların yaşadığı sokak ve apartmana kadar her bilgi paylaşılıyordu. Pozitif çıkan vakaların 1-2 hafta öncesine kadar yemek yediği restorandan hatta alışveriş ettiği marketten ne aldığına kadar söylediler. Tabi bu noktalar sonradan dezenfekte de ediliyordu. Bu şeffaflık insanlarda da güven oluşturdu çünkü devletin her şeyi bildirdiklerini bildikleri için panik yapmadılar” dedi.

“SÜREKLİ TEST SAYISI ARTTIRILDI “

Şeffaflığın ikinci kısmının da sms olduğunu anlatan Türkmenoğlu, “Bu smslerde de kaç vaka olduğunun belediye sitelerinde güncellendiği yazıyordu. Diğer bir aşamada test prosedürleri idi ve nerede nasıl yapılacağı sürekli anlatıldı. Güney Kore, sürekli test sayısını arttırdı ve virüsü taşıyanların bulunup izole edilmesi çok önemliydi ve günde 16 bin test kapasitesine erişildi ve bu testler bedava idi” diye konuştu.

“CORONA MERKEZİ İLE HASTANE GİRİŞLERİ FARKLIYDI”

Test sürecini de anlatan Türkmenoğlu, corona hattını arayıp evinin yakınlarındaki hastaneye gittiğini belirterek, “Hastane binası girişi ile corona test merkezleri girişi farklıydı. Test olduktan sonra da sonuç negatif ise sms atıyorlar pozitif ise arayıp hangi hastaneye gitmen gerektiğini söylüyorlar” şeklinde konuştu.

“YOLDA ARAÇ İÇİNDE TEST YAPILAN MERKEZLER KURULDU”

Güney Kore'nin yolda araba ile giderken dahi test yaptıran bir sistem kurduklarını anlatan Türkmenoğlu, hastanelerde de test yapan doktor ile hastanın bir perde arkasından görüştüğü ve numuneyi bu şekilde aldığı hasta çıktıktan sonra da odanın havasının negatif basınçla çekildiğini kaydetti.

“DEVLET EVLERE YARDIM PAKETLERİ GÖNDERDİ”

Evlerinde karantinaya alınan kişilere devletin yardım paketleri yollandığını anlatan Türkmenoğlu, “Paketlerde dezenfektan, gıda malzemeleri ve meyveler vardı. Psikolojik destek hatları da kuruldu. Hastalara da her gün psikolojik danışman gönderiliyordu ve onların rahatlanması sağlanıyordu” dedi.