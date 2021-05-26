Günler süren zorlu yolculuk! Yayla göçü başladı

Iğdır’da havaların ısınmasıyla yayla sezonu da açıldı. Iğdır’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan besiciler, 2 bin koyundan oluşan sürüyü önlerine katarak günler sürecek zorlu yayla yolculuklarına başladı. 15 gün sürecek yolculuğun sonunda Ağrı’da kiraladıkları yaylalara varmayı planlayan besiciler, 3 ay kadar bu yaylalarda kalacak.

2 bin küçükbaş hayvanı otlatarak Iğdır’dan Ağrı’ya götürmenin kendilerini çok fazla yoracağını belirten sürü sahiplerinden Mehmet Sarcan, “Şu anda Iğdır’dan Ağrı ilinin yaylalarına doğru 8 eve ait olan 2 bin küçükbaş hayvanımızı götürüyoruz. Bu yolculuğumuz 15 gün kadar sürecek. Hayvanlarımızı hem gece hem gündüz otlatarak yaylalara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu esnada arkadaşlarla birbirimize yardım ederek sürüyü götürmeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızın sayısı fazla olduğu için bazen sıkıntı çekebiliyoruz. Yapacak başka bir işimiz olduğu için küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tabii zaman zaman zorlandığımız ve sıkıntı yaşadığımız anlar oluyor” dedi.

“3 AY KALACAĞIZ”

Sürüyü olası kurt saldırılarına karşı korumak için yanlarında çoban köpekleri bulundurduklarını söyleyen koyun yetiştiricilerinden Mehmet Salduz ise şunları söyledi:

“Ağrı’da yayla kiraladık. 3 ay yaylalarda kalacağız. Yaylada hayvanlarımızdan elde ettiğimiz et, süt, yoğurt ve yağ gibi ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Sürüyü kurt saldırılarından koruyabilmek için yanımızda çoban köpekleri bulunduruyoruz.”

“Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz ve bizi akşam soğuğundan koruması için getirdiğimiz battaniyelerimizi eşek sırtlarında taşıyoruz. Gündüz vakitlerinde ise hava sıcak olduğu için battaniyelerimizi eşek sırtlarında beraberimizde götürüyoruz. Uzun bir yol gideceğimiz için hem biz hem de sürümüz yorulduğu zaman meralarda uygun bir yer bulunca orada dinleniyoruz.” (İHA)