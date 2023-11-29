Günlük kiraladığı evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Büyükbabasının inşa ettiği evi Airbnb'de kiralayan bir kadın, insanlar kaldıktan sonra evinde bulduğu en tuhaf şeyleri açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Teksas eyaletinin Fort Worth şehrinde bulunan evini insanların kalabilmesi için kiralayan 25 yaşındaki Sofia Kaiser, insanların geride tonlarca yiyecek, pahalı teknolojik cihaz ve oyun bıraktığını da keşfetti.

İçini yenilediği evinde 29 bin TL (800 £) değerindeki eşyaların terk edildiğini tahmin eden Kaiser, 13 misafir kapasiteli evinde bırakılan bazı eşyaları TikTok’ta paylaştı ve videosu 4,9 milyondan fazla izlendi.

Evinde Apple Watch, içki, yiyecek gibi şeyleri bulan genç kadın, değerli görünen her şeyi iade ettiğini ve israfı azaltmak için açılmamış gıda ürünlerini sakladığını söylüyor.

Yaptığı açıklamada, “Konukların diğer misafirlerin kullanacağı şeyleri geride bırakmalarında benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok! Açılmamış yiyecekleri kilerimizde ve buzdolabımızda bırakıyoruz ve bir sonraki misafirimize evimizdeki her şeyi kullanmakta özgür olduklarını belirten bir not bırakıyoruz! İsraf etmememizi ve misafirlere tipik kiralama deneyimlerinden çok daha fazlasını sunmamızı seviyorum.” dedi.

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