HAYAT
Abone Ol

Günlük kiraladığı evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Büyükbabasının inşa ettiği evi Airbnb'de kiralayan bir kadın, insanlar kaldıktan sonra evinde bulduğu en tuhaf şeyleri açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Günlük kiraladığı evden çıkanlar şaşkına çevirdi

ABD’nin Teksas eyaletinin Fort Worth şehrinde bulunan evini insanların kalabilmesi için kiralayan 25 yaşındaki Sofia Kaiser, insanların geride tonlarca yiyecek, pahalı teknolojik cihaz ve oyun bıraktığını da keşfetti.

Genç kadının evi büyük ilgi görüyor…

İçini yenilediği evinde 29 bin TL (800 £) değerindeki eşyaların terk edildiğini tahmin eden Kaiser, 13 misafir kapasiteli evinde bırakılan bazı eşyaları TikTok’ta paylaştı ve videosu 4,9 milyondan fazla izlendi.

Sofia Kaiser, büyükbabasından kalan evi kiralıyor…

Evinde Apple Watch, içki, yiyecek gibi şeyleri bulan genç kadın, değerli görünen her şeyi iade ettiğini ve israfı azaltmak için açılmamış gıda ürünlerini sakladığını söylüyor.

Genç kadın değerli eşyaları sahibine iade ediyor…

Evde birçok yiyecek ve içecek bırakılıyor…

Yaptığı açıklamada, “Konukların diğer misafirlerin kullanacağı şeyleri geride bırakmalarında benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok! Açılmamış yiyecekleri kilerimizde ve buzdolabımızda bırakıyoruz ve bir sonraki misafirimize evimizdeki her şeyi kullanmakta özgür olduklarını belirten bir not bırakıyoruz! İsraf etmememizi ve misafirlere tipik kiralama deneyimlerinden çok daha fazlasını sunmamızı seviyorum.” dedi.

Kiracının yüzsüzlüğü: Kirayı ödemiyor, evden çıkmıyor, bir de AirBnB ile günlük kiraya veriyorİlginizi ÇekebilirKiracının yüzsüzlüğü: Kirayı ödemiyor, evden çıkmıyor, bir de AirBnB ile günlük kiraya veriyorGizli odalar, tüneller... Airbnb evi değil, korku eviİlginizi ÇekebilirGizli odalar, tüneller... Airbnb evi değil, korku eviDuman dedektöründen çıktı: Airbnb evinde kalan çift dehşeti yaşadıİlginizi ÇekebilirDuman dedektöründen çıktı: Airbnb evinde kalan çift dehşeti yaşadı