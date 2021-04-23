‘Günün Kahramanı’ SÖZCÜ’ye konuştu

Füruzan Konca 1976 yılında Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde geldi dünyaya. 7 yaşındayken annesi terk etti, eğitim hayatı aksadı. “Bu yüzden” diyor Füruzan Konca; Çocukken yaşayamadığım bayram sevinçleri hep içimde uhde kaldı.

Füruzan hanım 20 yaşındayken Bodrum'un Gürece Köyü'ne gelin geldi. İki evladı oldu. Atatürkçü bireyler olarak yetiştirdiği çocuklarının eğitimine büyük önem gösterdi. Bugün 23 yaşında olan kızı Zehra üniversitede muhasebe bölümünü bitirdi. 16 yaşındaki oğlu Halil lise öğrencisi. Eşi Metin beyden “Hayatımın ışığı”, çocuklarından “Yaşamımın anlamı” diye söz ediyor.

Çevresinde çok sevilen ve sayılan bir kişi olan Füruzan Konca'nın dostları, “Yardımseverdir, herkesin derdine koşar. Bütün çocukları çok sever” diyorlar. Babası ile annesinin yoksun sevgiden bıraktığı Füruzan hanım, hayata küsmemiş, bilakis etrafa sevgi saçmayı misyon edinmiş. Sosyal medya sayfasına yazdığı mottosu ise şu: “Sevgi ilaçtır.”

Üretken bir kadın. Hem bahçede çiftçilik yapıyor, hem de eczacı kalfası olarak çalışıyor. Yüreği insan, hayvan, doğa ve yurt sevgisi ile dolu. Kedileri ve köpekleri var. “Onlar olmasa eksik kalırım” diyor. Özellikle çiçekleri çok seviyor.

Ebedi önderimiz Atatürk'e olan sevgi ve minnet duygusunu hiç yitirmemiş. Sıklıkla doğa yürüyüşleri yapan Füruzan hanımın en belirgin özelliklerinden biri ise tarihi Gürece Kalesi'nin burçlarında dalgalanan Türk Bayrağı'na gösterdiği özen. Füruzan hanım bayrağın rüzgarla parçalanmasına, kirlenmesine izin vermiyor. Periyodik olarak göndere yeni bayrak çekiyor. Bunu gönüllü olarak yapıyor.

Füruzan Konca'nın bu eylemi kısa filme konu oldu. Filmi CHP Bodrum Kadın Kolları yaptırdı. Yapımcılığını Serdar Gündoğ'un, yönetmenliğini İlke İşisağ'ın üstlendiği kısa filmin fon müziğinde Yıldıray Gürgen'in “Vatanım Sensin” dizisi için aranje ettiği İzmir Marşı yer alıyor. Filmde, Füruzan Konca'nın olağan yaşamından izleyiciye aktarılan kesitte, Gürece Kalesi'ne çıkışı, bayrak ve vatan sevgisine ilişkin sözleri anlatılıyor. 2 dakika 8 saniye süren video, Andımız ile son buluyor.

23 Nisan 2021 günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda “Susar mıyız sandınız” hastag'i ile yayınlanan etkileyici video büyük beğeni topladı. Sosyal medya paylaşımları ile dalga dalga yayılan video ile Füruzan Konca günün kahramanı oldu.

“Bu kadar büyük bir ilgi ile karşılaştığım için şaşkınım. Bu benim doğal davranışım” diyen Füruzan Konca sözlerini şöyle tamamladı: Başta çocuklar olmak üzere insanları seversek, bayrağımızı, vatanımızı seversek, hoşgörü içinde birlik ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bütün olumsuzluklara rağmen ben ülkemin geleceğine güçlü umutlar ile bakıyorum.