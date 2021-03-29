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Günün nikahı Kapadokya’dan

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle davullu zurnalı, canlı müzikli eğlenceler yasaklanınca sıradışı nikahlar sıklaştı. Günün en keyifli nikah haberi Kapadokya'dan geldi.

Güncellenme: 15:24, 29/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Günün nikahı Kapadokya’dan

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından gökyüzünde nikah kıyıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerden yaklaşık bin metre yükseklikte genç çiftin nikahı kıyıldı. Nevşehir'de yaşayan 23 yaşındaki İbrahim Korkmaz ve Almanya'da yaşayan Gülten Kara evlenmeye karar verdi.

Genç çift gökyüzünde balonlar eşliğinde nikahlarının kıyılması için Gülşehir Belediye Başkanlığına müracaat etti. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'de gençlerin isteğini geri çevirmeyerek yerden yaklaşık bin metre yükseklikte genç çiftin nikahını kıydı.

Gökyüzünde dünya evine giren genç çiftin mutlulukları görülmeye değerken Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. (İHA)

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