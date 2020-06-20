Gururlandıran başarı

Henüz 25 yaşında olan Yağmur Soydemir’in elde ettiği başarılar 25 yıla sığmayacak kadar büyük. İşte azimli genç kızın Ankara’dan, dünyanın en önemli Caz okuluna kadar uzanan başarı hikayesi.

1995 yılında Ankara'da doğan Yağmur Soydemir'in hayatı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanması ile değişti. Soydemir, sanatçı Aysun Korkmaz ile flüt çalışmalarına başladı ve 2013 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne kabul edilerek yoluna Stiliana Stavreva, Cem Önertürk ve Albena Petrova ile devam etti.

Nice Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve Les Flûtes d'Azur Flüt Orkestrası gibi topluluklarda yurt içi ve yurt dışı konserlere katılan Yağmur, henüz 19 yaşındayken Johann Sebastian Bach'ın ‘Brandenburg Concerto' adlı eserini Başkent Oda Orkestrası ile Şadi Işılay'ın ‘Sultaniyegâh Sirto' adlı eserini de ‘Les Flûtes d'Azur' orkestrası ile seslendirdi.

2016 yılında, Nice Konservatuvarı sınavlarını kazanarak eğitimine Fransa'da devam etti. 2017'de Cannes'te düzenlenen 8. Uluslararası Cannes Flüt Oda Müziği Yarışması'nda düet kategorisinde birincilik ödülünü aldı. 8. Nice Solo Flüt Yarışması'nda ikinci oldu.

‘Les Flutes d'Azur' flüt orkestrası ile katıldığı Nice Uluslararası Orkestra Yarışması'nda ve 2019'da 9. Nice Oda Müziği Yarışması'nda da oda müziği dörtlüsü kategorisinde birinci oldu. 25 yaşındaki Yağmur, dünyanın en önemli Caz okulu ABD'nin Boston kentindeki Berklee College of Music Akademisi'ne yüzde 100 yetenek bursu ile kabul edilerek başarısını bir kez daha kanıtladı.

BURS İLE CAZ OKULUNA KABUL EDİLEN İLK TÜRK

Yağmur Soydemir, Nice Konservatuvarı'ndan lisans derecesinden mezun olduktan sonra bu kez İsviçre, Lugano Konservatuvarı'na; Felix Renggli'nin flüt sınıfına master öğrencisi olarak kabul edildi.

Master eğitiminin birinci yılını tamamladığı 2020 yılının Mayıs ayında ise Amerika'nın Boston şehrinde bulunan ve dünyanın en iyi Caz okullarından biri kabul edilen ‘'Berklee College of Music Akademisi'ne'' yüzde 100 yetenek bursu ile kabul edilen ilk Türk öğrenci olmasıyla bir kez daha ülkemizi gururlandırdı.

Azmi ve başarısıyla göz dolduran Yağmur, eylül ayından itibaren üstün yeteneğine Boston'da devam edecek.