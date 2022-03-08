Güvenlik görevlisi olarak başladı, yılan bakıcısı oldu

Kayseri'de üç çocuk annesi Sevda Engür, 6 yıl önce güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılanlara olan ilgisiyle yılan bakıcısı oldu. Engür, "Sabah 'günaydın annem' diyerek başlıyorum. Verdikleri tepki çok hoş" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde çalışan üç çocuk annesi Sevda Engür’ün mesleği diğer mesleklere göre farklı. 3 yıldır herkesin korkarak baktığı piton, anakonda ve boa yılanları arasında çalışan ve yılanlara adeta anne şefkati göstererek çalışan Engür, görenleri de şaşırtıyor.



Yılanlarla arasında sevgi bağının oluştuğunu belirten Engür, şunları söyledi:

* Burada bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum. Öncesinde de hayvanat bahçesinde 6 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştım.

* Bu işe ilk başladığımda özellikle çocuklarım sürüngenlerden korktu ve endişelendi. Sonrasında da alışmamı ve sevgimi gördükten sonra onlar da alıştı.

* İlk başladığımda yılanları tanımadığım için korku vardı. Zamanla iletişim kurduğunuzu hissediyorsunuz ve aranızda bir sevgi bağı oluşuyor. Devamı da çok güzel geliyor.

* Sabah ‘günaydın annem’ diyerek başlıyorum. Verdikleri tepki çok hoş. Burada beni bu şekilde görenler de şaşırıyor.

* Yılanı görünce korkuyorlar ama dışarıdaki kedi köpekten farksız olduğunu söyleyerek onların korkularını da yeniyoruz. Mutlaka dokunup gidiyorlar. (İHA)