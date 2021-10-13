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Güvercini dronla kurtardılar

Peru'da bacağındaki ip yüzünden elektrik kablosunda asılı kalan güvercin, dronla kurtarıldı.

Yayınlanma: 13:44 - 13 Ekim 2021 Güncellenme:
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Peru’da ilginç bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Başkent Lima’da bacağındaki ip yüzünden elektrik kablosuna asılı kalan güvercinin yardımına polis yetişti.

Polisler küçük bir bıçağı drona bantladı ve güvercine doğru uçurdu.

İpi bıçakla kesen polisler, güvercini özgürlüğüne kavuşturdu.

Olaydan yara almadan kurtulan güvercin, bacağına bağlı ip yüzünden uçamadığı için yere indi.

Polisler güvercini bacağındaki ipten de kurtararak veterinere götürdü. İHA)

Peru Polis