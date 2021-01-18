Güvercinler yiyecek için buğday pazarına akın ediyor

Yağmur ve kar yağışında yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler, en kolay yiyecek buldukları Adıyaman Buğday pazarını mesken tutuyor.

Pazarın yanındaki boş arazide bulunan ve üzeri branda ile kapatılan buğday yığını üzerinde bekleyen kuşlar brandayı delerek buğday tanelerinden yemeye çalışıyor.

Açık olan iş yerlerinin tahıl ambarlarına kadar giren güvercinler, çoğu zaman dışarıda bulunan kırık buğdaylardan nasibini alıyor.

Buğday, arpa, nohut, mısır tanelerinden yiyen güvercinler sadece kışın değil, özellikle yazın hasat zamanında da Buğday Pazarı’ndan ayrılmıyor.

Buğday Pazarı esnafı Abuzer Güleç, yazın hasat zamanında güvercinlerin yoğun olduğunu ancak, kışın aç kaldıklarında buğday pazarına geldiklerini dile getirdi.

Buğday Pazarı esnafı Hüseyin Bulun ise aç kalan güvercinler için kırık buğdayları dışarı attıklarını belirterek, güvercinlerin pazarı mesken tuttuğunu ifade etti. (İHA)