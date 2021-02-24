Güzel sanatlar öğretmeni taşı heykele, ahşabı kuksa bardağa dönüştürüyor

Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Mehmet Siraç Asan, pandemi döneminde yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı boş kalan zamanını değerlendirmek için hobi atölyesi kurdu. Taş ve ahşaba şekiller verilmek için kurulan atölye, meraklıların ilgi odağı haline geldi. Atölyede bugünlerde pandemi kuralları çerçevesinde çeşitli çalışmalar da yapılıyor. Dileyen herkes atölyeyi ziyaret edip, ahşap ve taşla çeşitli ürünler yapıyor ve alıp gidiyor.

HOBİ OLARAK KURULDU, ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILMAYA BAŞLANDI

Atölyeyi kar amacıyla kurmadıklarını fakat sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çok kişiden geri dönüşler aldıklarını aktaran Asan, “Temel amacımız vakit geçirmek, müzik yapmak, arkadaşlarla sohbet etmekti. Başka bir amacımız yoktu. Üretim yapmak için kurduk. Sonra aklımıza bu çalışmaları büyütmek geldi ve neden olmasın dedik. Küçük atölye çalışmaları yapmaya başladık. 2-3 kişilik gruplarla çeşitli çalışmalar yapmaya başladık. Gelen kişi gün sonunda ürettiği şeyi eline alıp evine gidebiliyor.” dedi.

KUKSA BARDAKLAR İNSANIN DOĞAYLA OLAN BAĞINI TEMSİL EDİYOR

Asan atölyede doğadan topladığı taşlarla heykeller, zeytin kütüklerinde de kuksa denilen ahşap bardaklar yapıyor. Kuksa bardakların son dönemlerin popüler aksesuarı olduğunu söyleyen Asan, kuksa bardaklar için; “Ekonomik ömrünü tamamlamış zeytin ağaçlarından yapıyoruz. Önce şablonunu çıkarıyorum sonra çapı 7 santim olacak şekilde oyuyorum. Daha sonra kenarları törpü ile düzeltip kulpunu tasarlıyorum. Kupalar, istenildiği şekil ve ebatta yapılabilir. Kupa şeklini aldıktan sonra da zeytinyağı ile yağlayıp kullanıma hazır hale getiriyorum. Yani tamamen doğal oluyor. Bir kuksa kupanın tamamlanması iki günü buluyor. Kuksanın özelliği şu; ya kendiniz yapacaksınız ya da birisi size hediye edecek. İnanışa göre bu, kişinin doğayla olan bağını temsil ediyor. Bu inanış Finlandiya kültüründe yer alıyor ve Vikingler'e kadar dayanıyor. İnanış, insanın doğayla olan bağını temsil ediyor.” dedi.

Kuksa bardakların internet ortamındaki satış fiyatının 500 liraya kadar çıktığını söyleyen Asan, kendi üretimi olan kupaları 100-120 liraya sattığını söyledi.

TAŞLARA ŞEKİL VERİP HEYKELE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Mehmet Siraç Asan atölyede ayrıca taşları da heykele çeviriyor. Taşın heykele dönüşümü de can sıkıntısından ortaya çıktı. “Atölyenin ilk zamanlarında sıkılıyordum. Hiçbir çalışmamız yoktu. Elime bir taş alıp oymaya başladım. Bir, iki, üç derken her gelen taş getirmeye başladı. Ben de taş oymaya devam ettim. Yaptıklarımın hiçbiri tanınmış isimler değil. Hepsini doğaçlama yapıyorum. Zihnimde canlandırdığımı taşa yansıtıyorum. Benim branşımdaki öğretmenlere hep ‘Benim ya da şu kişinin resmini yapabilir misin?' diye sorulur. Ancak şimdiye kadar taşı benzetmemi isteyen hiç kimse olmadı. Ülkemiz, heykel başta olmak üzere bazı sanat dallarında geride kaldı” diyen Saraç, herkesi atölyesine davet etti.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Mehmet Siraç Asan açıklamasının devamında şunları söyledi; “Bütün arkadaşları bekliyorum. Ahşaba, sanata gönül veren herkesi atölyemize bekliyoruz. Kapımız açık. Bir şey almak, bir şey üretmek zorunda da değilsiniz. Gelip şurada oturabilirsiniz. Başka bir şehirden geldiniz, kalacak yeriniz yok… Gelip atölyemizde kalabilirsiniz. Mutfağımız, tuvaletimiz de var. Kapımız herkese açık.”