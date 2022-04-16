Güzeldere Vadisi’nde kardelen güzelliği
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi'nde baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.
Bu yıl yoğun bir kar yağışının olduğu Bitlis’te bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı.
Havaların ısınması ve karların erimesiyle baharın müjdecisi kardelenler ve çiğdemler de çiçek açtı.
Özelikle Güzeldere Vadisi’ndeki kardelenler, karlı dağlarla hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor.
Vadiyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları da bu güzel manzaraları objektiflerine yansıtıyor.
Vadiye giden doğa fotoğrafçılarından Fatih Yılmaz, “Kardelenler çiçek açınca biz de bu ana tanıklık etmek istedik” dedi. (İHA)