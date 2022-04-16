Güzeldere Vadisi’nde kardelen güzelliği

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi'nde baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu yıl yoğun bir kar yağışının olduğu Bitlis’te bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı.

Havaların ısınması ve karların erimesiyle baharın müjdecisi kardelenler ve çiğdemler de çiçek açtı.



Özelikle Güzeldere Vadisi’ndeki kardelenler, karlı dağlarla hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor.

Vadiyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları da bu güzel manzaraları objektiflerine yansıtıyor.

Vadiye giden doğa fotoğrafçılarından Fatih Yılmaz, “Kardelenler çiçek açınca biz de bu ana tanıklık etmek istedik” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Badem ağaçları çiçek açtı, ortaya görsel şölen çıktı