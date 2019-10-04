Güzellik klişelerine meydan okuyorlar: #BenimİçinHepsiGüzel

Rusya'da kadınlar 'modern' dünyanın güzellik algısına ve dayatmalarına meydan okuyor: "AllIsFineWithMe" etiketi ile bir kampanya başlatıldı.

Gür saçlar, pürüzsüz bir cilt, dolgun dudaklar, selülitsiz bacaklar, kusursuz burunlar… Rusya’da feminist bir grup, bütün güzellik klişelerine savaş açtı. “AllIsFineWithMe” (#BenimİçinHepsiGüzel) etiketi ile özellikle sosyal medyanın dayattığı kusursuz bir güzelliğin olmadığını göstermek istiyor.

Bianet’in haberine göre, Rusya merkezli kadın hakları hareketi “Eşitlik, Şimdi” danışmanlarından Janette Akhilgova, “Rusya hala sıkı güzellik standartlarının ve beden utancının günlük gerçeğimiz olduğu patriyarkal beden bilincine sahip bir ülke” dedi ve ekledi: “Bu gibi kampanyalar… insanlara kendi bedenlerini kabul etmeye izin verme ve kişinin hem fiziksel hem psikolojik sağlığını yok edebilecek standartlardan özgürleştirme için pozitif bir yol. Bu çeşitlilik, katılım ve kabul etmekle alakalı.” açıklamasını yaptı.

“MAKYAJSIZ FOTOĞRAFLARINIZI GÖNDERİN”

Rusya’daki kampanyanın öncülerinden @Tysya (Instagram hesabı), 1.2 milyon takipçisinden #SoMnoyVsyoTak veya #AllIsFineWithMe hashtagiyle makyajsız fotoğraflarını göndermelerini istedi.

Asıl adı Natalia Zemlianukhina olan Tysya, Reuters haber ajansına “Rusya’da … sıradan bedenleri olan çok az insan bunu yapıyor”, diyor.

“Zayıf olmayan, sivilce problemi yaşamayan veya farklı özelliklere sahip olan kızlar genellikle diyet yapmaya zorlanıyor” diyen Tyskya, “anoreksinin üstesinden gelmek için mücadele ettiğini” söylüyor.

“#AllIsFineWithMe, “her bedenin gerçek ve güzel olduğu gerçeğini göstermeyi” hedefliyor. “Üzerinde çalışılması, iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gereken hiçbir organ yoktur” bakış açısını savunuyor.

“SİVİLCE İZLERİM, SELÜLİTLERİM, ÇATLAKLARIM”

2 bin 500’den fazla kişi hashtag kullanarak yara ve yanık izleri dahil “kusur” olarak algılanan özelliklerini paylaştı. Paylaşımlara 1 milyondan fazla yorum yapıldı.