Haberde çoğu kez gözyaşı döküyorum!

Sokaktaki vatandaşın derdini dinleyerek Fox ekranına yansıtan son yılların en başarılı televizyon habercisi Nazlı Yerebasmaz, mesleğe nasıl başladığını, onu en çok etkileyen olayları ve şu anda ülkenin genel durumunu SÖZCÜ Haftasonu'na anlattı. İşte evli ve iki çocuk annesi Yerebasmaz'ın yaptığı özel açıklamaları…

– Elinde mikrofon vatandaşların arasında bulunmak nasıl bir duygu?

Sokakta olmak işimin parçası. Elinizde mikrofon olduğu zaman bakışlar size kayıyor. Merak duygusu… İnsanlarla iletişim halinde olmak keyifli ve besleyici. Birilerine faydalı olabilme duygusu, ruhu tatmin eden en üst duygulardan.

– Sizinle paylaşılan hep dert, sıkıntı, acı. Bunlar psikolojinizi etkilemiyor mu?

İçinde bulunduğumuz dönemde ekrana taşınan haberler acı, keder, pisi pisine ölümler, hak arama mücadeleleri, şiddet ve ekonomik sıkıntılar oluyor. Etkilenmemek mümkün değil. Elbette üzülüyorum, haberimi yazarken çoğu kez gözyaşı döküyorum. Sanırım profesyonellik gereği yıllar içinde bir bağışıklık sistemi geliştiriyor insan.

– Kaç ödülünüz var?

En büyük ödülüm Sedat Simavi Ödülü ve Gazetecilik Başarı Ödülü.

– Ne olmak istiyordunuz?

Muhabirlik hayali kuran bir çocuk değildim. Aklımda olan moda tasarımcılığıydı.

İhtiyacımız olan sağlık ve sevgi!

– Yaşadıklarınızı kitapta toplayacak mısınız?

Bir günlük tutma alışkanlığım olsaydı belki evet ama şu an için böyle bir proje üstüne düşünmedim hiç.

– Eşinizin, annenizin endişeleri oluyor mu?

Oluyor. Ne zaman nerede olacağımız belli olmuyor ki… Annem gittiğim haberleri sonradan görür, diyeceğini sonradan der. Eşim işime çok saygı duyuyor. Eğer bir mesleki başarıdan söz edilirse, bu başarının yarısı onundur. Küçük bir kırmızı bavulum var. O her daim hazırdır.

– Çocuklarınıza zaman ayırabiliyor musunuz?

Doğrusu hem Narin'den hem Karan'dan çok zaman çaldım. Ama birlikte olduğumuz her vakti sonuna kadar onları dinleyerek, konuşarak, oynayarak geçirmeye özen gösteriyorum. Ne yaptığımı, neden evde olmadığımı, nasıl bir işim olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun vicdan rahatsızlığını ileride yaşar mıyım diye korkmuyorum desem yalan olur.

– Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?

Sokakta haber hazırlamaktan daha fazla heyecanlandırmaz ama ana haber sunuculuğu hem kendime hem çocuklarıma daha fazla zaman ayırma fırsatı yaratır. Ama sonuçta biz kocaman bir ekip; farklı unvanlar altında ama ortak amaçla, halkın haber alma hakkını yerine getirmek için çalışıyoruz. Ben hep ufkumu açacak, yaptığı işi seven ve özveriyle yapan bir ekiple çalışmayı, önce kendi içimize sinen işler yapmayı arzularım. Umarım hayat ne getirirse getirsin, doğrudan şaşmadan yolumuzda ilerleriz.

– Halkımıza vereceğiniz mesajlar ne olabilir?

Mesaj demeyelim de herkese sağlık ve sevgi dilerim, en çok ihtiyacımız olan şeyler.