Hacivat ve Karagöz’ü çocuklara anlatıyor

Ankara'da yaşayan Şafak Yılmaz (33) tiyatro ile ilkokul yıllarında tanıştı. 2010 yılında üniversite eğitimi için geldiği Ankara'da tiyatro ile ilgili çeşitli kurslarda eğitim alan Yılmaz, kukla yapmayı da öğrendi.

Geleneksel tiyatro ile ilgili çeşitli akademik çalışmalar da yapan Yılmaz, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'ü günümüzde de yaşatmak için Altındağ Gençlik Merkezi'nde de çocuklara ve gençlere eğitim veriyor.

RAMAZAN EĞLENCESİ DEĞİL

Karagöz'ün sadece Ramazan eğlencesi olmadığını söyleyen Şafak Yılmaz, “Karagöz sadece bir şeyleri anlatmak ve düzeltmek derdinde değil, aynı zamanda biraz hiciv yapmak, biraz eğlendirmek amacında olan bir sanat. Karagöz'de bir çocuğa birçok şey öğretebilirsiniz. Sadece Ramazan'da çocuk bunları çok yakalayamayabilir. Bundan dolayı Karagöz oyunlarının okullara gitmesi ya da okulların bu etkinliklere gelmesi lazım” dedi. Şafak Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın geleneksel tiyatro, onların karakterleri, karagöz oyunları ve kahramanlar ile mutlaka tanışması gerek. Bu oyunun içerisindeki unsurları kurgularıyla, tiplemeleri öğrensinler istiyoruz. Şehir şehir gezip Hacivat ve Karagöz'ü, geleneksel sanatımızı çocuklara anlatmaya çabalıyorum.”

Atölyesinde kukla yapıyor

Altınköy Açık Hava Müzesi Çocuk Etkinlik Evi'nde Ankara Kukla ve Karagöz Atölyesi'ni kuran Şafak Yılmaz kukla da yapıyor. Yılmaz “Ustalarımdan edindiğim deneyimlerle kendimi kukla alanında da geliştirerek kukla yapımı ve oynatımı üzerine girişimlerde bulundum. Kukla ve Karagöz Eğitmeni olarak mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum” diye konuştu.

Ustalardan ders aldım

Şafak Yılmaz eğitimi ile ilgili şunları söyledi:

Üniversiteyi kazandım ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü'ne yerleştim. Aynı yılın ikinci dönemi ailevi sebeplerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. 2010 yılında okuluma kaydımı yenileyerek tekrar Halkbilim Bölümü'ne devam ettim. Üniversite hayatım boyunca Mamak Kültür Merkezi Konservatuarı'nda gönüllü olarak, ekip arkadaşlarımızla birlikte birçok oyun sergiledik. Ve burada Turgay Kılıç, Kenan Olpak gibi hocaların verdikleri eğitimler sayesinde Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu ile tanışmış oldum. Kendilerinden ve özellikle ustam Kenan Olpak'tan meddahlık, ortaoyunu ve Karagöz gibi hususlarda eğitim aldım. Müze çalışmalarım sırasında alanımla ilgili olarak birçok akademisyen, sanatçı ve usta ile tanışma yer yer çalışma fırsatı buldum.”