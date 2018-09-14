Hadi ipucu sorusu 14 Eylül: Koltukta duran küçük yastıklara ne denir? Küçük yastıkların adı…

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Hemen hemen her evde görülen koltuklardaki küçük yastıklar Hadi yarışmasında ipucu sorusu oldu. Bu akşam 20:30’da başlayacak olan 14 Eylül günü Hadi ipucu sorusu olarak paylaştığı “küçük yastıkların adı” yarışmacıların merak konusu oldu. Peki, küçük yastıklara verilen ad nedir? İşte, 14 Eylül Hadi ipucu sorusu…

KOLTUK ÜZERİNDE DURAN KÜÇÜK YASTIKLARA NE DENİR?

14 Eylül Hadi yarışmasında “Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız ama adını bilmediğimiz bazı ev eşyaları vardır. Fotoğrafta da gördüğümüz üzere koltuğun üzerinde bir sürü yastık bulunmakta. Bu küçük yastıklara başka bir isim daha deniliyor. Acaba ne denildiğini biliyor muyuz? Öğrendikten sonra hala yastık demeye devam edebiliriz tabi” sorusu soruldu. Saat 20.30`da başlayacak Hadi bilgi yarışması oyununda sorunun cevabı: Kırlent.