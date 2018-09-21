Hadi ipucu sorusu 21 Eylül: Gemilerin baş taraflarına ne ad verilir?

21 Eylül Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi ipucu olarak İnstagram'da "Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir?" diye sordu. Peki, gemilerin baş tarafının adı nedir? İşte, Hadi ipucu sorusu...

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Hadi İnstagram sayfasında paylaştığı ipucu sorusu olarak bugün gemileri seçti. Hadi ipucuda gemilerin baş tarafına ne ad verildiği sordu. Bu akşam 20:30'da başlayacak olan 21 Eylül Hadi yarışması ödülü 12 bin lira olacak. “Gemilerin baş kısmı” ise yarışmacıların merak konusu oldu. Peki, gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? İşte, 21 Eylül Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU: GEMİLERİN ÖN TARAFINDA YER ALAN BAŞ KISMININ ADI?

Hadi İnstagram sayfasında yayınladığı ipucu sorusunda; “Gemicilik terimlerine ne kadar hakimiz? “Az çok bilirim, çok hakim değilim” diyenlerin oldukça işine yarayacak bir ipucumuz var bugün Acaba gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? Ufak bir araştırma yeterli olacaktır?” diye sordu.

Hadi İpucu sorusu cevabı: TDK'da da geçtiği üzere bir denizcilik terimi olarak gemilerin, sandalların, ön tarafına yani baş bölümüne “pruva” adı verilir.