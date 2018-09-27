Hadi ipucu sorusu: Ramil Guliyev hangi alanda altın madalyalar aldı? (27 Eylül)

27 Hadi İpucu sorusu belli oldu. Ramil Guliyev Hadi yarışmasının ipucu sorusu oldu. Hadi ipucu sorusu; Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar almıştır? Peki Milli sporcu hangi alanda altın madalya kazandı?

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Hadi yarışmasında Ramil Guliyev ipucu sorusu oldu. Bu akşam yarışmada spor gecesi olduğu için soruların tamamı sporla ilgili olacak. Hadi İnstagram hesabından ipucu sorusunu, “Spor Gecesi’nin ipucu Ramil Guliyev’den geliyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlarındaki başarıyla ismini hepimiz duymuşuzdur. Peki hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır?” şeklinde paylaştı. İşte Ramil Guliyev hangi alanda altın madalya aldı sorusunu yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU

Ramil Guliyev sprint atleti olarak altın madalya kazanmıştır.

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

Ramil Eldar oğlu Quliyev, 29 Mayıs 1990, Bakü), Azerbaycan kökenli Türk sprint atleti. 2011 yılında Türk vatandaşı olmuştur. Türk vatandaşlığına geçişi, Azerbaycan Atletizm Federasyonu tarafından öfkeyle karşılandı. 2012 yılında Londra’da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edebilmesi Azerbaycan Atletizm Federasyonu’nun iznine bağlıydı ve yetkili kurumdan izin çıkmadı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına kadar ulaştırılsa da Azerbaycan Atletizm Federasyonu kararından dönmeyeceğini kesin olarak bildirdi.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt’a aittir. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü’nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97’lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu. Antrenörlüğünü Oleg Mukhin yapmaktadır.

HADİ 12.30 SORUSUNUN CEVABI

SORU: Bazı hastalıklar vardır ki hastalık olduğunu kanıtlayamadığımız zaman ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunlardan en önemlilerinden biri ihtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsüne sahip olanlar. Peki bu hastalığa ne denildiğini biliyor muyuz?

CEVAP: Kleptamoni