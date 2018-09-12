Hadi ipucu sorusu: Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ne ad verilir?

Beklenen Hadi ipucu sorusu geldi. Bu akşam yayınlanacak Hadi yarışmasından ipucu sorusu; "Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ne ad verilir?" oldu. Peki Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ne denir? İşte cevabı...

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Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Hadi ipucu sorusunu “Bu akşamın ipucu bir efsaneden geliyor. ” Artık bütün şıklar o olmuştu, her sorunun cevabına o verilebiliyordu. Yine olsa yine o işaretlenilirdi, vazgeçilemiyordu. O zaman tekrardan geri gelsin mi? Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ne denildiğini biliyor muyuz?” şeklinde paylaştı. İşte Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ne denir? sorusunun yanıtı…

Cevap: Baldır

Omurgalıların bacakları, ortada dizkapağının böldüğü iki parçadan oluşur. Kalçadan dize kadar uzanan bölüme “uyluk”, dizden ayak bileğine kadar uzanan bölümeyse “baldır” adı verilir. Uyluk iskeletini uyluk kemiği (femur), baldır iskeletiniyse iç yanda bulunan kaval kemiği (tibia) ile dış yanda yer alan kamış/baldır kemiği (fibula) oluşturur. Kaval kemiği de, kamış kemiği de ayak eklemiyle birleşir.