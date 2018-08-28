Hadi ipucu sorusu belli oldu! ‘Salı sallanır’, ‘Çarşamba çarşafa dolanır’ repliğinin olduğu Kemal Sunal filmi hangisidir?

Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından yayınlandı. Bu akşamki Hadi yarışmasında Kemal Sunal'ın içinde 'Salı sallanır', 'Çarşamba çarşafa dolanır' repliğinin geçtiği film hangisidir oldu. İşte Hadi bilgi yarışması sorusu olan Salı sallanır', 'Çarşamba çarşafa dolanır' repliğinin olduğu Kemal Sunal filmi...

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Online bilgi yarışması Hadi’de ipucu sorusu yayınlandı. Hadi resmi Instagram hesabından verilen ipucu; “Film Gecesi olduğuna göre ipucumuz asla vazgeçemeyeceğimiz Kemal Sunal filmlerinden gelsin. ”Salı sallanır”,”Çarşamba çarşafa dolanır” gibi replikleri vardır. Filmle aynı isimde filmin içinde bir şarkıda geçiyor” şeklinde. Ödüllü Hadi yarışması bu akşam saat 20:30’da. Kemal Sunal’ın içinde ‘Salı sallanır’, ‘Çarşamba çarşafa dolanır’ repliğinin geçtiği film, SALAKO’dur. İşte konusu…

Salako, Kemal Sunal’ın sinemaya adım attığı yıllarda çevrilmiş bir film. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarları Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez’dir. Filmlerde figüran olarak rol alan Kemal Sunal çok beğenilmiş ve ilk kez bir filmde başrol oynama şansı yakalamıştır.

SALAKO FİLMİNİN KONUSU

Emine’yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine’yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine’ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako’yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido’ya kavuşur ama Hamido, Emine’yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido’yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

FİLMLE AYNI İSİMDE FİLMİN İÇİNDE ÇALAN ŞARKI NEDİR?

Salako filminde çalan şarkı Urfalı Babi’ye aittir. Şarkının ismi filmle aynı olup Salako’dur.



ŞARKININ SÖZLERİ

Salako’nun hünerleri aman aman (2)

Şaşırttı köylüleri

Kabadayı Salako

Hemde çifte yürekli vay vay

Geliyor Salako, Eyvah

Aman Salako, Yaman Salako (2)

Salako’nun şanı şöhreti aman aman(2)

Sardı tüm memleketi,

Kaçırdı Emine’yi,

Duyanlar hayret etti vay vay

Geliyor Salako, Eyvah

Aman Salako, Yaman Salako (2)

Salako’nun namı yürüdü aman aman (2)

Hamido’yu öldürdü

Malları geri verdi,

Köylüleri güldürdü, vay vay

Geliyor Salako, Eyvah

Aman Salako, Yaman Salako (2)