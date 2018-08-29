Hadi İpucu sorusu: Fillerin doğal yaşam alanları neresidir? Filler hangi kıtalarda yaşar?

Hadi bu akşam saat 20.30'da yayınlanacak. Hadi 15 zor soru soracak ve 10 bin TL ödül verecek. Hadi yarışması ipucu sorusu olarak fillerin doğal yaşam alanlarını sordu. Filler hangi kıtalarda yaşıyor? İşte Hadi İpucu sorusunun cevabı...

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Hadi sorusu için ipucu yayınlandı. Hadi, AppStore ve GooglePlay üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30’da, Salı Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30’da düzenleniyor. Yarışmacılar canlı olarak soruları cevaplıyor. Bu akşamki soru: Filler hangi kıtalarda yaşar? İşte cevabı…

FİLLER NERELERDE YAŞAR?

Fil, hortumlular takımının filgiller familyasını oluşturan memeli bir hayvandır. Geleneksel olarak Asya fili ve Afrika fili olmak üzere iki türü tanınır. Asya filinin anayurdu Hindistan Yarımadası ile Asya’nın güney doğusu, Afrika filininki de Sahra’nın güneyindeki bölgelerdir. Eskiden cüce fil adıyla ayrı bir tür olarak kabul edilen hayvanların Afrika filinin yavruları olduğu anlaşılmıştır. Filler, çok yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı olan ormanlardan çıplak savanlara kadar çok değişik yaşam ortamlarında görülebilir. Yaşlı dişilerin önderliğinde yaşayan küçük topluluklar, yiyeceğin bol olduğu yerlerde daha geniş sürüler oluştururken erkekler genellikle dişilerden ayrı sürüler halinde yaşar.