Online bilgi yarışması Hadi'nin bugün yapılacak yarışmasında sorulacak sorulardan biri belli oldu. Hadi ipucu sorusu "Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir?" oldu. Peki Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? İşte yanıtı...

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Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusunu şu şekilde paylaştı; “Geleceğe Dönüş filminde deli dolu bilim adamı Doktor Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir icat geliştirmiştir. Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir biliyor muyuz?Cevap fotoğrafta saklı”. İşte Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? sorusunun yanıtı…

Hadi ipucunda sorulan Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar, Delorean DMC-12 model bir otomobil ve trendir.

