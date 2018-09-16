Hadi ipucu sorusu: Melpomeni Batığı nerede? Melpomeni Batığı nedir?

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşamki yarışmanın ipucu sorusu gecenin en zor sorusu olacak 'Melpomeni Batığı' oldu. Peki Melpotemi Batığı nerededir? Melpomeni Batığı nedir?

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1904 yılında Çanakkale Boğazı’nın geçerken sulara gömülen Yunan bandıralı “Melpomeni Batığı”, içerisinde bulundurduğu hediyelerle paha biçilemiyor. Önemli dalış merkezlerinden olan Melpomeni Batığı hadi ipucu sorusu oldu. İşte Melpomeni Batığı hakkında bilgiler…

MELPOMENİ BATIĞI

İngiliz yapımı bir buharlı gemi olan Melpomeni, paha biçilmez hediyelerle, kıymetli eşyayla yüklüydü. İstanbul’a doğru yola çıkan talihsiz gemi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerken fırtınaya yakalanarak sulara gömülmüştü. Gemi mürettebatının büyük bir kısmı Babakale açıklarında batan gemiden değerli malzemeyi kurtarmaya çalışırken boğularak ölmüştü. Dalış turizminin ve o bölgenin önemli turizm kaynaklarından olan bu gemide bulunan hediyelerin ne amaçla orada olduğu bilinmiyor.