Hadi ipucu sorusu: Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin’in öncü olduğu dans türü hangisi?

Bugün saat 12:30 yapılacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu geldi. Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncü olduğu dans türü sorulacak. Peki bu dans türü nedir? İşte Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncü olduğu sahnede tiyatral bir şekilde şarkı söyleyip, bu şarkı eşliğinde edilen dansın türü...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün hepimizin 90’lı yıllarda televizyondan aşina olduğumuz Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncü olduğu dans türü Hadi ipucu sorusu oldu. Hadi sosyal medya hesabında ipucu sorusunu, “Fotoğrafını paylaştığımız Nurhan Damcıoğlu’nu tanıyoruzdur. Sahnede tiyatral bir şekilde şarkı söyleyip,bu şarkı eşliğinde dans ediyor. Ülkemizde de bu türün Huysuz Virjin'le birlikte öncülerinden. Aşina olduğumuz bu dans türünün ismini biliyor muyuz?” şeklinde paylaştı.

İŞTE O DANS TÜRÜ..

Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncü olduğu dans türü kantodur. Kanto, tuluat tiyatrosunda kadın bir sanatçı tarafından söylenen şarkı ve bu şarkı eşliğinde yapılan dans. Kanto sözcüğü Türkçeye İtalyanca cantoKantat sözcüğünden geçmiştir. Kanto sözcüğü Türkçeye İtalyanca cantoKantat (şarkı) sözcüğünden geçmiştir.