‘Hafif Kusur’ cinayeti

Vatandaşların hayatını kaybetmesine mal olan otobüs yangınlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan itiraf gibi yanıt geldi. Bakan Turhan, yapılan denetlemelerde “yangın algılama ve alarm sistemi geçerli teknik inceleme raporu” olmayan otobüslerin ‘Hafif Kusurlu' sayıldığını ve trafiğe çıkışına izin verildiğini açıkladı.

Türkiye aylardır otobüs yangınlarıyla sarsılıyor. 3 Ağustos’ta Balıkesir’de, 4 Ağustos’ta Manisa ve İzmir’de ve 5 Ağustos’ta Muğla’da yolcu otobüsleri alev aldı. 3 günde yanan dört otobüs can ve mal kaybına neden oldu. Balıkesir’deki yangında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yangınlarda onlarca kişi de yaralandı. Önceki gün de Trabzon'da bir otobüs seyir halinde iken alev aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ise otobüs yangınlarına ilişkin ‘hafif kusur' itirafı geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Araç muayene işleminde ‘yangın algılama ve alarm sistemi geçerli teknik inceleme raporu yok’ kusuru, ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilmektedir” açıklaması yaptı. Yavuzyılmaz ise, “Yangın algılama sistemi çalışmayan bir otobüse ‘hafif kusurlu' denilerek muayeneden geçiş hakkı veriliyor. Bu cinayet. Onlarca insanın kaybı hafif kusur sayılıyor” dedi. Bakan önergeye şu cevabı verdi:

“Bakanlığımız denetiminde işletilmekte olan Araç Muayene İstasyonlarında araç parçaları sökülmeden gözle ve cihaz vasıtasıyla kontrol edilerek hizmet verildiğinden, bir araçta yangın algılama ve alarm sistemlerinin bulunup bulunmadığının veya çalışır durumda olup olmadığının istasyonlarda fiziki olarak kontrol edilmesi teknik olarak mümkün değildir. 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren araç muayene işleminde ‘yangın algılama ve alarm sistemi geçerli teknik inceleme raporu yok’ kusuru, ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan yangın algılama ve alarm sistemleri ile 10 numara yağın satışı ve araçlarda yakıt olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi ise bakanlığımız görev ve sorumluluklarında değildir”

“BU CİNAYET”

Önerge sahibi Yavuzyılmaz konuyla ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yangınlarda, mevsimsel etkiler, araçlarda, ekonomik olması nedeniyle tercih edilen ve toplumda “10 Numara yağ” diye bilinen, atık yağlardan oluşan madeni yakıtın kullanımı, aracın standart donanımında olmayan ve gelişi güzel kullanılan, mobil yada entegre elektronik gereçler ve özellikle yeni nesil araçlardaki, klima, televizyon, internet, mobil telefon şarj noktaları gibi elektronik ekipmanların enerji yükünün yol açtığı tehlikeler, nedenler arasındadır. Önergemize, Ulaştırma Bakanlığından gelen yanıt ise vahim durumu ortaya koymakta. ‘Hafif kusur' ibaresinin raporda belirtildiği, araçta yangın algılama sistemi çalışmasa bile, trafiğe çıkmasında bir mani olmadığı belirtiliyor. Yani yangın algılama sistemi çalışmayan bir otobüse ‘hafif kusurlu' denilerek muayeneden geçiş hakkı veriliyor. Onlarca insanın canı, maddi manevi kayıplar hafif kusur sayılıyor. Bu cinayettir.”