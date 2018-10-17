Hakan Altun’lu açılış
Gecede hayranlarını doksanlardan günümüze müzikal bir yolculuğa çıkaracak olan Altun, dillere dolanan şarkılarını mekanı dolduracak hayranları ile birlikte seslendirecek. Açılış gecesine özel hazırladığı repertuvarı ile geceye imzasını atmaya hazırlanan başarılı sanatçı, sürprizleri ile müzikseverleri şaşırtacak. Kartal İstMarina’da hizmet verecek mekan, Yıldız Tilbe, Gülşen, Duman, Selami Şahin, Halil Sezai, Demet Akalın ve Bülent Ersoy başta olmak üzere Türk müziğinde kendini ispatlamış bir çok ünlü ismi ağırlayacak.