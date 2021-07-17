Hakkari Sat Buzul Gölleri İsviçre gibi

Yüksekova ilçesinde bulunan, İkiyaka Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri, bu yıl ikincisi düzenlenen Doğa Sporları Festivaline ev sahipliği yapıyor. Muhteşem güzelliği ile dikkat çeken bölgede, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD) düzenlenen Doğa Sporları Festivaline yerli ve yabancı doğaseverler ile sporcular katıldı. Festivalde, dağ yürüyüşü, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivale katılanlar Türkçe ve Kürkçe türküler eşliğinde halay çekip, eğlendi.

MUTLAKA GÖRÜLMELİ

Festivalde konuşan Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Buralar bir zamanlar maalesef Hakkâriliye, Kürde, Türk’e ve Türkiye’ye kötülük yapmak isteyen terör örgütünün cirit attığı ve eğitim yaptığı yerlerdi. Ama çok şükür bugün ne Hakkâride ne bu dağlarda 3 bin 500 rakımda terörün ‘t’sinden dahi söz edilemez” dedi.

Vali ve beraberindekiler daha sonra festivale katılanlarla birlikte halay çekerek, gölde kanoya bindi.

Festivale İzmir’den katılan Ayşe Kartal, Cilo Sat Göllerinin çok güzel olduğunu belirterek, “Mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi de burasıdır. 4 mevsimin yaşandığı bir yer. Geldiğime çok mutlu oldum ve her fırsata geleceğim” dedi.

“ORTAM GÜZEL”

Ankara’dan gelen Mahmut Çelik ise ilk defa bu festivale katıldığını belirterek, “Çok fazla katılım var. Ortam çok güzel. Ben gelip gördüm arkadaşlarımın da gelip görmelerini istiyorum. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Kesinlikle herkesin gelip burayı birebir yaşamaları lazım” diye konuştu.

Festival yarın sona erecek.

(DHA)



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