Hakkari’de görev yapan Eda öğretmen, sokak hayvanlarına sahip çıktı, hayranlık uyandırdı

İngilizce öğretmeni olarak bir yıldır Hakkari'de görev yapan Eda öğretmen, sadece öğrencilerin değil, sokak köpeklerinin de umudu oldu. Kışın okula gidip gelirken soğuktan ölen köpekleri gören Eda öğretmen, kolları sıvadı ve hayvanlar için kulübe yapmaya başladı. Sık sık hayvanları ziyaret eden Eda öğretmen, dostlarını elleriyle besliyor...

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Eda Kırkıcı Yıldız, geçtiğimiz yıl Hakkari’nin Şemdinli ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköyü Ortaokulu’na atandı… Kısa sürede öğrencileriyle sıcak bir ilişki kurdu.



Okula gidip gelirken yol kenarındaki çöplükte ölen köpekleri gören Eda öğretmen, kafasını çevirip yoluna devam etmedi.



Köpekleri soğuktan korumak için kulübe yaptırılması için kolları sıvadı, bunun için kaymakamlığa başvurdu. Kaymakamlık da Eda öğretmene destek verdi. Kulübeler yapıldı. Ancak bazıları dayanıksız çıktı ve köpeklerin ölümü devam etti…



Bunun üzerine tekrar harekete geçen Eda öğretmen, vatandaşların desteğiyle 15 tane daha kulübe yaptı.



Eda öğretmen, köpekler için nasıl harekete geçtiğini şöyle anlattı: “Okula geliş gidişlerde başıboş köpeklerin vaziyetini görünce içim acıdı. Onlar için birşeyler yapmak istedim. Köpekler soğuktan donarak ölüyorlardı. Kaymakamlığın desteğiyle kulübeler yaptırdık fakat onlar da dayanaksız çıkıp su geçirince hayvanlar hastalık geçirdi. Ben de kulübeleri yakmak zorunda kaldım. Vatandaşlar da ‘Hocam biz ne yapabiliriz’ diye bana soruyorlardı. Sonra 15 tane kulübe yaptılar. Tabi farkındalık da arttı.”



Kulübelerin yeterli olmadığını söyleyen Eda öğretmen, tek başına köpeklere bakmaya çalıştığını, kasaptan et aldığını, siparişle Hakkari’ye mama getirttiğini söyledi.

“Tek başıma bu yükün altından kalkamıyorum. Servisten inip onları beslemeye çalışırken soğuktan zatürre oldum” diyen Eda öğretmen, herkesten destek beklediğini sözlerine ekledi.

DHA