Hakkari’de korkutan manzara! Brezilya’daki Yılan Adası’nı andırıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor. Manzara, dünyanın en tehlikeli adası olarak kabul edilen Brezilya'daki Yılan Adası'nı hatırlatıyor.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde yılanların bulunması Brezilya’nın Yılan Adası’nı andırırken, görenleri ise hem korkutuyor hem de şaşırtıyor.



Özellikle insanların olmadığı zamanlar açık alanlara çıkan yılanların zehirsiz olduğu söyleniyor.

“KİMSE BU YILANLARI ÖLDÜRMESİN”

Yılanların zararsız olduğunu belirten Ayhan Çelik, “Yılanlar nisan ayının başında çıkıyor. Bölgeye zaten ‘Yılan Pınarı’ deniliyor. Bu yılanlar zararsızdır. Kimse bu yılanları öldürmesin. Havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buraya akın ediyor. Hepsi zararsız ve su yılanıdır” dedi. (İHA)