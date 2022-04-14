Hakkari’de yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle koyunlar meraya çıkarılmaya başlandı.

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Yüksekova’da hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova’nın meralarında, dağlarında ve ovada otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.



Abdulvehap Çetin isimli çiftçi, “Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı. Biz de artık hayvanlarımızı meraya, ovaya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydır hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şu an bahar başladı ve hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Buna seviniyoruz. İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz” dedi.

6 aydır koyunları içeride besledikleri belirten Abidin Kaçmaz da, “Kışın çok zorluk çekiyoruz. 6 ay boyunca hayvanlarımıza içeride yem vererek bakıyoruz. Şükürler olsun bahar başladı ve şu an koyunlarımızı meraya çıkartıyoruz” ifadesini kullandı. (İHA)

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