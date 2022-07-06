Hakkari’nin 3 bin 400 rakımlı buzul gölünde kulaç attılar

Cilo Dağı'nda bulunan 3 bin 400 metredeki buzul bölgesine giden doğaseverler, karların erimesiyle oluşan gölde yüzdü.

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Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı ve Sat Buzul Gölleri, barındırdığı doğal güzelliklerle doğaseverleri cezbediyor. Bölgenin terörden arındırılmasından sonra geçen hafta Hakkari Valiliği’nin de 40 yıl aradan sonra etkinlik düzenlediği Sat Buzul Gölleri, artık Türkiye’nin birçok şehrinden giden doğaseverleri de ağırlamaya başladı.



4 bin 135 metre rakımlı Cilo Dağı’nda bulunan 3 bin 400 metredeki buzul bölgesine gelen dağcı ve doğaseverler, karların erimesiyle oluşan göl çevresinde gezip, piknik yaptıktan sonra karların erimesiyle oluşan gölde yüzdü.

“MUHTEŞEM”

Doğasever Mehmet Altay, “Hakkari ve çevresine doğa yürüyüşü düzenledik. Burada muhteşem bir doğa var. Bunu çok samimi söylüyorum. Türkiye’nin her tarafını gördüm. Buradaki doğa Türkiye’nin hiçbir yerinde yok” dedi. (DHA)