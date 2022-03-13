Hakkındaki iddialar bitmeyen Monaco prensesi evine döndü

Yaşadığı sağlık sorunlarını atlattığı açıklanan Monaco Prensesi Charlene, eşi Prens Albert ve çocuklarıyla Monaco'daki evine döndü. 44 yaşındaki prensesin iyileşme döneminde olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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People’ın haberine göre, kasım ayından beri İsviçre’deki bir klinikte tedavi gören Prenses Charlene, 4 ay sonra doktorlarına danışarak Monako Prensliği’ndeki sarayına geri döndü. Prensesin, klinikte gördüğü tedavinin başarılı olduğu ve iyileştiği açıklandı.

HASTALIĞI TAM OLARAK AÇIKLANMADI

Kasım ayı başlarında, “hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk” çektiği söylenen prensesin rahatsızlığı, kamuoyuna asla tam olarak açıklanmadı. Konu hakkında konuşan eşi Prens Albert, prensesin kendi isteğiyle Monaco dışında bir tedavi merkezini seçtiğini söyledi. Tüm ailesinin de prensesi desteklediğini belirten 64 yaşındaki Prens Albert, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep etti.

Saraya yakın bir kaynak da, Prenses Charlene'in kulak, burun, boğaz enfeksiyonu geçirdiğini ve bunun önceki bir ameliyattan kaynaklanan ciddi sinüs ve yutma sorunlarına yol açtığını açıkladı. Prensesin başarısız bir estetik ameliyat geçirdiği ya da kanser olduğuna yönelik de birçok iddia bulunuyordu.

Saray tarafından yapılan açıklamada da, eşi ve ikiz çocukları Prens Jacques ve Prenses Gabriella ile saraya dönen prensesin, nekahet sürecini sarayda geçireceği doğrulandı. Prensesin resmi görevlerine, birkaç hafta boyunca devam edecek bakım ve istirahatin ardından kademeli olarak devam etmesi bekleniyor.

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