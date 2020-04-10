Halata dolanan caretta carettayı vatandaşın dikkati kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz içerisindeki şamandıralara bağlı halata dolanan caretta carettayı fark eden Gökhan Soyguder isimli bir vatandaş kıyıdan 30 metre uzaklıktaki carettaya yüzerek halattan kurtulmasını sağladı. Soyguder, yakın zamanda yumurtlama süreci içine girecek caretta carettaların deniz ortasına bırakılan ağlara ve halatlara dolandığını belirterek, bunların acil kaldırılması uyarısında bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan evli ve bir çocuk babası kuaför 42 yaşındaki Gökhan Soyguder, Küdür Yarımadası'nda yürüyüş yaparken kıyıdan 30 metre uzaklıkta bir caretta carettanın yerde hareketsiz durduğunu ve zaman zaman çırpındığını gördü.

DENİZİN ORTASINDAKİ HALATLARA DOLANDI

Caretta carettanın zaman zaman çırpındığını ancak hareket edemediğini ve halatlara dolandığını gören Soygüder, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ile iletişim kurarak bilgi verdi. Soygüder daha sonra dalış malzemelerini alarak caretta carettanın yanına yüzerek gidip, dolandığı halatları keserek kurtardı.

KIYIYA YAKIN BÖLGELERE AĞ ATILMASI YASAKLANMALI

Soygüder, 1 metre boyunda yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki dişi carettanın şamandıralara bağlı ip ve halatlara dolandığı için kurtulamadığını belirterek şöyle konuştu:

* Kurtulmak için çaba sarfettikçe diğer iplere ve halatlara da dolanmış, dolanan bacağında haifi bir yara vardı ancak önemli değil. Carettalar bir aya kadar yumurtlama dönemine girecek ve bölgemizde oldukça fazla caretta var. Bunun yanı sıra denizin ortasında teknelerin bıraktıkları ağlar, şamandıralı ağlar, şamandıralara bağlı ip halatlar carettalar için tam bir kabus haline geldi.

* Bu riskler her zaman devam edecek . Bu nedenle Akdeniz foklarının da barınma alanı olan bu Küdür yarımadası koylarına ağa atılması şamandıra bırakılmasına son verilmesi gerekir, çünkü şu anda bile kıyıdan 5-6 metre uzağa ağ atanlar var, dolayısı ile yumurtlamaya gelecek carettalar bu ağlara takılı kalıyor, yumurtlama döneminde birde can derdine düşüyor.